El CD Villaralbo cae en Palencia con un penalti y un autogol

Un penati y un autogol privaron al CD Villaralbo de regresar a Zamora con un botín en los bolsos. Una hora duró la resiliencia de los hombres de Víctor Martín que hicieron un gran esfuerzo defensivo pero que abandonaron el campo sin tirar una sola vez a la portería rival. El penalty sepultó a los visitantes que intentaron llegar con vida al final del partido hasta que una acción desafortunada puso los clavos sobre la tumba de un Villaralbo tan corajudo como inoperante en ataque.

El primer acercamiento claro del partido fue para el Palencia Cristo Atlético en una falta lateral. Corría el minuto 17 cuando los morados botaron un libre directo desde el costado derecho. El balón quedó suelto en la frontal para el disparo de Bruno. Tras varios rechaces el cuero quedó para Mikel que inventó un remate acrobático de media chilena que detuvo David in extremis.

Las ocasiones llegaban a cuentagotas y hasta el minuto 30 los locales no volvieron a cercar con peligro el área zamorana. Esta vez con un centro chut de Bruno Cítores que se paseó por el área y al que no llegó Mikel a empujar incorporándose desde Segunda línea por los pelos. A seis minutos para el descanso la tuvo Cesar Gutiérrez esta vez después de un gran control orientado con el pecho para finalizar con un disparo manso que detuvo David sin contratiempos.

Tres ocasiones claras de peligro para los pupilos de Chiqui Jorques que encerraron a un Villaralbo que jugó una primera parte con las líneas muy juntas y sin fisuras en defensa bunquerizando la portería de David. Mucha disciplina defensiva pero en ataque los de Victor Martín fueron incapaces de cercar con peligro el área rival.

Tras la reanudación al Cristo le costó mucho más asociarse. Su juego pasó a ser mucho más plomizo y con posesiones estériles. Pases seguros para atrás y ahí el Villaralbo estaba mucho más cómodo. Así hasta el minuto 59 hasta que en una internada desde el flanco diestro César Gutierrez fue objeto de derribo.

El colegiado no se lo pensó y decretó pena máxima. Rubén Blanco fue el encargado de colocar la pelota en los once metros. Al delantero no le tembló el pulso y desde el punto de penalty superó con sutileza a David que no pudo hacer nada por evitar el 1-0. A nueve minutos para el final el Palencia Cristo Atlético puso la puntilla en un contragolpe.

Desde la línea medular Jaime Jesús Márquez filtró un gran balón entre líneas para Mikel Prieto. El extremo recibió el pase en profundidad que controló para ceder el pase a la altura del punto de penalty con tan mala suerte para el Villaralbo que el central Mario Moreta se lanzó hacia atrás para evitar el pase de gol pero acabó alojando el cuero en su propia portería. El 2-0 enterró cualquier opción del cuadro zamorano que mientras pudo se defendió como gato panza arriba pero que fue incapaz de pisar área rival en 90 minutos ante uno de los gallos de la categoría.