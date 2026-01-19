Oji, entrenador del CD Villaralbo, tras la derrota en Palencia y a la espera de fichajes: "No podemos encajar goles como estos en esta categoría"

Oji, técnico del CD Villaralbo, atendió a los medios de comunicación tras la derrota azulona a manos del Cristo Atlético para afirmar que el club villaralbino busca ya refuerzos en el mercado de invierno para potenciar su plantilla tras un choque en el que su equipo encajó dos goles "que no puede permitirse en esta categoría".

"No podemos permitir que nos metan un gol como ese cuando mejor estamos en el partido", destacó Oji dentro de su análisis del encuentro jugado en tierras palentinas.

Una primera mitad floja

"Es cierto que, en la primera mitad, nos faltó ajustar la presión y tuvimos problemas con su carril derecho, por donde profundizaban mucho. Aun así, creo que lo justo era el empate que se vio al descanso", explicaba el entrenador, para continuar indicando: "en la segunda mitad hemos hecho los cambios necesarios, pero cuando mejor estábamos nos han metido un gol. Y, más allá de valorar el penalti (si es o no es), ya que el árbitro está más cerca de la jugada que nosotros, lo que no puede ser es tener una falta lateral a favor y que acabe en una transición con opción de gol".

La defensa del CD Villaralbo corta un avance del CD Mirandés "B" en un partido anterior. / Alba Prieto

El error del 1-0 se repite

"Ese tanto permitió al Cristo Atlético adelantarse en el marcador y, el segundo tanto, fue más de lo mismo. De nuevo una falta a favor, nos ganan la espalda y sentencian. En esta categoría no podemos permitirnos estos goles", subrayó Oji, destacando que le hubiera gustado "que el empate se mantuviera algo más de tiempo", ya que la buena dinámica azulona indicaba que el CD Villaralbo "hubiera tenido su momento" en la recta final del choque.

Mejores sensaciones que en la ida

En cuanto a la derrota, Oji admitió que si bien "duele", la imagen "fue muy diferente a la de la ida", el primer partido de la temporada. "Nos vamos con mejores sensaciones, hemos crecido mucho como equipo", comentó, a la vez que destacaba la importancia del siguiente duelo "ante el CD Numancia B, que puede permitir al equipo abrir brecha con el descenso".

Mercado de invierno

Para ese duelo, quizá Oji cuente con nuevos refuerzos que potencien su plantilla. Así lo aseguraba el técnico, al afirmar que el CD Villaralbo se está moviendo en el mercado de invierno.

"En las próximas horas habrá salidas e incorporaremos a varios jugadores. Futbolistas que vengan a sumar y a hacer crecer el equipo, a poner su granito de arena y ayudar para que saquemos esto adelante", afirmó, indicando que "restan todavía 14 días de mercado" y será necesario aprovecharlo, ya que "la plantilla es muy corta, cuenta solo con 17 jugadores disponibles".