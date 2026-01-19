Balonmano / Primera Nacional
Félix Mojón, entrenador del Balonmano Zamora, satisfecho con el trabajo ante Astillero
"El equipo aplicó a la perfección el plan de juego previsto pese a las condiciones adversas que rodearon al encuentro", afirmó el gallego
El BM Caja Rural Zamora sumó dos puntos más en casa de Astillero el pasado domingo y Félix Mojón se mostró muy satisfecho por el triunfo. Tanto por la concentración de los suyos al inicio del duelo como por la puesta en práctica del plan de partido.
Valoración positiva
"Hago una valoración muy positiva del partido porque, para empezar, las condiciones externas del mismo no eran nada sencillas. Un partido en domingo por la mañana, con desplazamiento largo, frío y un rival peligroso que presentaba incertidumbre por su plan de juego", relataba Mojón sobre un encuentro que los suyos estudiaron con ahínco para ejecutar su propuesta "a la perfección".
Varias propuestas bien interpretadas
"Teníamos varias propuestas en función de las alternativas que podía utilizar Astillero y creo que nos salió perfecto. Desde el inicio taponamos las líneas de pase al pivote y cerramos bien su lanzamiento exterior con un Lucas excepcional y las manos de Jortos y Pau", explicó el técnico gallego, asegurando que ese trabajo "permitió al equipo correr e irse rápidamente de ocho goles".
La parte "negativa": relajación
Pese al dominio y las buenas sensaciones, Mojón señaló que no todo fue perfecto y que "tanto el frío como la diferencia en el marcador provocaron cierta relajación en algún jugador durante las rotaciones".
Ese problema fue se logró ajustar a tiempo y terminó por solventarse al descanso, tiempo que el técnico aprovechó para exigir "responsabilidad" a los suyos, cuya respuesta fue sobresaliente, cerrando el partido mucho antes de su final.
Próxima rival: un irregular BM Safa
Esa versión, al igual que la vista durante los primeros quince minutos, es la que Mojón espera ver frente a BM Safa el próximo partido. Un choque importante, ya que hay varios duelos directos entre rivales pistacho en esa jornada.
Los zamoranos inician ya el trabajo para ese duelo sabiendo que los madrileños "son un equipo irregular", pero talentoso y con "un sistema reconocible que, cuando funciona, puede hacer mucho daño", según apuntó el propio Mojón.
- Óscar Cano, entrenador del Zamora CF tras perder con el CD Tenerife: 'Hemos dominado pero no tuvimos claridad
- VÍDEO Y GALERÍA | La nieve deja bonitas imágenes en el casco antiguo de Zamora, pero condiciona la circulación en varias carreteras de la provincia
- El CD Tenerife indemnizará al Zamora CF con 15.000 euros
- GALERÍA | Las imágenes más bonitas de la nevada de este sábado en Zamora
- El municipio de Zamora con 13 nacionalidades y un presupuesto de 655.500 euros
- Morería de la Suerte alcanza las semifinales del Nacional de Galgos
- Zamora despide a Mariano Rodríguez San León: La cocina tradicional zamorana, huérfana
- Arranca en la calle de La Hiniesta la obra del primero de los seis nuevos pasos de cebra de Zamora: ubicaciones y plazos