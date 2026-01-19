Félix Mojón, entrenador del Balonmano Zamora, satisfecho con el trabajo ante Astillero

El BM Caja Rural Zamora sumó dos puntos más en casa de Astillero el pasado domingo y Félix Mojón se mostró muy satisfecho por el triunfo. Tanto por la concentración de los suyos al inicio del duelo como por la puesta en práctica del plan de partido.

Un momento del encuentro del BM Zamora ante Astillero / cedida

Valoración positiva

"Hago una valoración muy positiva del partido porque, para empezar, las condiciones externas del mismo no eran nada sencillas. Un partido en domingo por la mañana, con desplazamiento largo, frío y un rival peligroso que presentaba incertidumbre por su plan de juego", relataba Mojón sobre un encuentro que los suyos estudiaron con ahínco para ejecutar su propuesta "a la perfección".

Varias propuestas bien interpretadas

"Teníamos varias propuestas en función de las alternativas que podía utilizar Astillero y creo que nos salió perfecto. Desde el inicio taponamos las líneas de pase al pivote y cerramos bien su lanzamiento exterior con un Lucas excepcional y las manos de Jortos y Pau", explicó el técnico gallego, asegurando que ese trabajo "permitió al equipo correr e irse rápidamente de ocho goles".

La parte "negativa": relajación

Pese al dominio y las buenas sensaciones, Mojón señaló que no todo fue perfecto y que "tanto el frío como la diferencia en el marcador provocaron cierta relajación en algún jugador durante las rotaciones".

Ese problema fue se logró ajustar a tiempo y terminó por solventarse al descanso, tiempo que el técnico aprovechó para exigir "responsabilidad" a los suyos, cuya respuesta fue sobresaliente, cerrando el partido mucho antes de su final.

Próxima rival: un irregular BM Safa

Esa versión, al igual que la vista durante los primeros quince minutos, es la que Mojón espera ver frente a BM Safa el próximo partido. Un choque importante, ya que hay varios duelos directos entre rivales pistacho en esa jornada.

Los zamoranos inician ya el trabajo para ese duelo sabiendo que los madrileños "son un equipo irregular", pero talentoso y con "un sistema reconocible que, cuando funciona, puede hacer mucho daño", según apuntó el propio Mojón.