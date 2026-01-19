Los Cañones del Duero de Fermoselle conocen a sus primeros conquistadores

Rubén Martín y María Vicente Hernández fueron los grandes vencedores de la primera edición de Cañones del Duero Adventure Trail, una competición que tuvo como epicentro la localidad de Fermoselle y que también contó con su distancia corta donde los ganadores fueron Javier Rubio y Lara de Castro.

Podio masculino de la distancia larga.

Fueron alrededor de 400 corredores y senderistas los que se dieron cita a primera hora de la mañana en la Plaza Mayor fermosellana para encarar la competición.

Podio femenino tras la carrera.

Con un tiempo de 2:03:21, Rubén Martín (Atletismo Arroyo) cruzaba en solitario la línea de meta para hacerse con el triunfo tras dominar los 24,5 kilómetros de recorrido. Le acompañaron en el podio el zamorano Marco Ratón y Samuel Sánchez. En cuanto a las féminas, María Vicente compartió podio con Cristina Galván (Zamora Corre) y Sara Tocino.

En cuanto a la distancia corta, los más rápidos fueron Javier Rubio, Sergio Matilla y Miguel Ángel San Juan, mientras que en la clasificación femenina la ganadora fue la zamorana Lara de Castro, que paró el crono el 1:04:04. La plata fue para Rosa Piriz (La Raya Alcañices) y el bronce para Lorena Martín.

Además de estas dos carreras y los senderistas, el fin de semana deportivo comenzó con una crono nocturna el sábado, que permitía a los participantes un bonus para el domingo. Esta prueba estuvo dominada por Alexis Herrero, Manuel Belver y Marco Ratón, y por las féminas Lara de Castro, María Vicente y Tania Sánchez.