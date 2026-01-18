El CD Benavente puso en aprietos al Betis pero se queda sin premio

El CD Benavente cuajó un buen encuentro en líneas generales ante uno de los rivales más peligrosos del grupo, el Betis, que llegaba como tercer clasificado pero que se coloca segundos gracias a su victoria ante los tomateros y el resto de resultados. La primera parte fue muy disputada pero no hubo acierto en los últimos metros hasta que cinco minutos antes del descanso, Víctor ponía por delante a los suyos. A pesar de verse por detrás, los de Santi Redondo buscaron la igualada que llegó en el 76’ con un tanto de Leonard que puso el empate a uno en el marcador. Todo invitaba a las tablas, pero un nuevo tanto visitante en los compases finales dejó a los benaventanos sin premio.