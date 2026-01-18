La Bovedana cae en León tras competir con una menos desde el minuto 20

La CD Bovedana salió derrotada del Olímpico de León por 3-2 en un partido intenso y lleno de alternativas, correspondiente a la jornada 14 de la 3ª RFEF Femenina, en el que las zamoranas plantaron cara hasta el final pese a jugar gran parte del encuentro en inferioridad numérica. El duelo enfrentaba a dos rivales directos en la zona alta, quinto y sexto clasificado, separados por solo dos puntos, con una Bovedana que llegaba lanzada tras encadenar cuatro victorias consecutivas y con el recuerdo del empate de la ida muy presente.

El choque comenzó con un mazazo tempranero para las visitantes. Apenas corría el minuto 5 cuando María Gago adelantó al Olímpico B, obligando a la Bovedana a remar desde el inicio en un campo complicado. A pesar del golpe, el equipo no se descompuso y fue creciendo con el paso de los minutos, encontrando espacios y disputando la posesión a las leonesas.

El momento más crítico llegó en el minuto 21, cuando Sofía Martínez vio la tarjeta roja directa, dejando a la Bovedana con diez jugadoras durante más de una hora. Lejos de venirse abajo, el conjunto visitante mostró carácter y una gran disciplina táctica. Ese esfuerzo tuvo premio en el tramo final del primer tiempo, cuando Victoria Muñoz firmó el 1-1 en el minuto 39, haciendo justicia al trabajo del equipo.

Igual tras el descanso

Tras el descanso, el Olímpico volvió a golpear primero con el tanto de Lorena Franco en el 56, aprovechando su superioridad numérica. La Bovedana no bajó los brazos y siguió compitiendo con orgullo, aunque el desgaste físico empezó a notarse. En el 75, Claudia Roldán amplió la ventaja local con el 3-1, que parecía sentenciar el encuentro.

Sin embargo, las zamoranas aún guardaban una última respuesta. En el minuto 81, Morales recortó distancias con el 3-2, devolviendo la emoción al partido y obligando al Olímpico a defenderse hasta el final. La Bovedana lo intentó con más corazón que fuerzas, pero no logró culminar la remontada.

Pese a la derrota, la imagen ofrecida por la CD Bovedana fue notable, demostrando competitividad, personalidad y un alto nivel de compromiso en uno de los campos más exigentes de la categoría. Ahora, las zamoranas ya piensan en la próxima jornada, en la que recibirán al Villa de Simancas con el objetivo de volver a la senda del triunfo.