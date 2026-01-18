El BM Caja Rural Zamora se impone en La Cantábrica y refuerza su liderato

El BM Caja Rural de Zamora firmó una victoria de prestigio en su visita al Pabellón de La Cantábrica tras imponerse con claridad al SDC Astander Astillero por 30-39, en un encuentro en el que los viriatos recuperaron su buen balonmano y se sobrepusieron al "madrugón". El líder de la categoría volvió a demostrar su solidez lejos de casa ante un rival que llegaba en buena dinámica y que había convertido su pista en un escenario complicado para cualquier visitante.

El conjunto zamorano salió muy concentrado desde el inicio, consciente de que enfrente tenía a un Astillero en crecimiento, con dos victorias y un empate en sus últimos tres compromisos. Pese al empuje inicial de los locales, el Caja Rural tomó pronto el control del partido gracias a un ataque fluido y muy eficaz, castigando cada desajuste defensivo del equipo cántabro.

Primeras diferentes

Los de Féliz Mojón marcaron diferencias desde los primeros minutos con un ritmo alto y una gran precisión de cara a portería. David Gallego volvió a ejercer de referencia ofensiva, bien secundado por Guillermo Medina, máximo anotador del encuentro con ocho goles, y por Néstor García, que aportó seis tantos en momentos clave. El parcial favorable permitió al líder ir abriendo brecha progresivamente, llegando al descanso con una renta cómoda de 6 goles y la sensación de tener el partido bien encarrilado.

El Astillero, apoyado por su público, trató de no descolgarse del encuentro apoyándose en el trabajo ofensivo de Gael Emeric Díaz y Rubén Carvajal, ambos muy activos durante el choque. Sin embargo, cada intento de reacción local encontraba respuesta inmediata por parte del Caja Rural, que supo gestionar el tempo del partido con madurez y oficio.

Mismo guion

En la segunda mitad, el guion no cambió. El equipo zamorano mantuvo la intensidad y no permitió que el rival creyera en una posible remontada. La elevada eficacia en el lanzamiento, con 39 goles sobre 47 intentos, fue una de las claves del triunfo, a lo que se sumó un buen rendimiento desde los siete metros, con siete aciertos en ocho lanzamientos.

Aunque el Astillero mostró orgullo y siguió compitiendo hasta el final, el fondo de armario del Caja Rural y su mayor claridad en ataque terminaron por decantar definitivamente el encuentro. Los "Guerreros de Viriato" supieron aprovechar las pérdidas locales y castigaron con rapidez cada transición, ampliando la ventaja hasta el definitivo 30-39.

Con este resultado, el BM Caja Rural de Zamora continúa al frente de la clasificación, prolongando su racha sin derrotas y confirmando su condición de principal candidato al ascenso. La próxima jornada, el líder recibirá en casa al SAFA Madrid con el objetivo de seguir sumando y reforzar aún más su dominio en la competición.