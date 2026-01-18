Aitor Sanz, exrojiblanco y capitán del CD Tenerife: "El Zamora CF es un equipazo y le auguro un gran campeonato"

El encuentro ante el Tenerife del pasado sábado supuso el regreso a la que fue su casa de Aitor Sanz, un jugador muy querido por la afición, con mucha vinculación con Zamora, por donde se le ve de vez en cuando, que ahora mismo es el capitán del club isleño. "Estoy muy contento porque ha sido volver y ver a un montón de amigos que todavía me quedan aquí, además del detalle que ha tenido el club conmigo. La verdad es que estoy muy emocionado. Llevaba mucho tiempo sin jugar en este estadio, encima nevando, ha sido muy épico", indicó el jugador quien también de cómo ve al Zamora CF. "Es un equipazo. Creo que han hecho un gran trabajo, es verdad que les hemos concedido poco, nosotros también somos un equipo que defiende bien, pero nos han puesto las cosas muy complicadas. Yo creo que va a ser un equipo que va a ir hacia arriba, tiene un grandísimo entrenador y la verdad es que les auguro un gran campeonato. Hay que tener paciencia, sin meter excesiva presión porque estas cosas no son buenas, pero creo que son un gran equipo y que las cosas van a ir para adelante" indicó al término del encuentro y antes de emprender el viaje de vuelta.

Aitro Sanz, homenajeado en el Ruta / Alba Prieto

Respecto al gol anotado, y la no celebración, comentó que "creo que ni lo he marcado yo (dio posteriormente en Ramos antes de colarse en la portería), pero si lo hubiera marcado tampoco lo hubiera celebrado. Hay que ser respetuoso y agradecido con los sitios donde te han tratado bien, y a mí aquí me han tratado genial y no podía ser menos".