Zamora CF - CD Tenerife: Máxima conjura ante el líder

Comienza la segunda vuelta en Primera RFEF y para el Zamora CF lo hace con uno de los partidos más motivadores, al menos sobre el papel. El equipo rojiblanco se viste esta tarde (18.30 horas) de "matagigantes" para recibir al todopoderoso líder, un Tenerife que aspira a todo y solo recibió elogios de Óscar Cano, que ocupó el banquillo tinerfeño hace no tanto. "Llega, no solo el líder, sino el gigante de la competición, porque en otras ocasiones no se corresponde lo de ser líder con ser el club más grande y en este caso se aúnan las dos cosas. Viene un equipo súper poderoso, muy bien construido, con un gran presupuesto y con una masa social que, además de numerosa, es espectacular", aseguró el técnico quien confirmó que en este tipo de partidos hay un plus de motivación entre los jugadores, que es inevitable.

Así, para poder echar mano a un líder que, a pesar de su calidad, no es inmortal, como se ha demostrado en partidos puntuales, el responsable rojiblanco cree que una de las grandes claves será mantener su propia identidad y no tratar de hacer cosas distintas a las que han puesto en juego estas últimas semanas y los han llevado a obtener un gran rendimiento, hasta situarse a un punto del play-off. "Si queremos hacer cosas distintas a las que hemos hecho hasta ahora, nos equivocaríamos porque haríamos aquello que dominamos menos y dominar algo o no dominarlo tiene que ver con las capacidades de los que hacen que eso se pueda expresar en el campo. Yo no le puedo decir a los jugadores que hagan cosas para lo que no están preparados", comentó el granadino quien, no obstante, sí dejó claro que no han preparado de una forma especial esta visita, sino que han mantenido la rutina sabiendo qué es lo que tendrán enfrente y que tendrán que explotar sus propias virtudes haciendo las mínimas concesiones posibles porque el líder perdona poco.

"Si cualquier equipo de la categoría te hace tener en alerta los cinco sentidos en aquello que tienes que hacer en el campo, cuando viene el mejor equipo, con jugadores de un mayor nivel que la media, necesitas o requieres de un plus. Cuando en estos últimos partidos nos hemos despistado, los rivales han acabado no acertando, pero aquí, como te despistes, lo que puede suceder es que ellos acierten, por tanto, ese plus de atención sí es verdad que hace que el partido sea diferente, no por nada más", apuntó Cano que recupera para este encuentro a Luismi Luengo y tiene la duda de Álvaro Romero que no ha podido trabajar al nivel de sus compañeros durante la semana.

Previa Zamora CF - CD Tenerife / loz

Aun así, Cano sabe que pondrá sobre el césped un equipo competitivo, que no distará demasiado de las últimas jornadas ante un oponente que presenta la baja importante de Enric Gallego, aunque tiene claro que "Álvaro Cervera no tendrá muchos problemas en elegir al jugador que debe sustituirlo porque tiene una plantilla con muchísimos recursos".

Así las cosas, el Zamora CF quiere prolongar su buen momento y hacerlo ante su afición. Se espera, dada la entidad del oponente y las promociones impulsadas por el club, un buen ambiente en las gradas que confían ayude a los jugadores a continuar con la racha positiva en la que se encuentran.