El Recoletas Zamora recibe a un Castellón al alza

El Recoletas Zamora vuelve esta tarde a la cancha del Ángel Nieto para iniciar la segunda vuelta del campeonato en la Liga Challenge. El objetivo, como no puede ser de otro modo, es arrancar esta mitad de la competición con buen pie y superar los errores que cometieron ante Canoe que, afortunadamente, pudieron solventar a tiempo para rubricar una victoria sobre la bocina (64-62) en un final de infarto, pero en el que demostraron que no perdieron la fe en el triunfo. En este caso visita el Ángel Nieto (19.30 horas) Castellón, un equipo que ahora mismo es décimo primero en la tabla, con un balance de 5-10, y que ha ido de menos a más para estar ahora mismo impulsado tras la llegada de su americana, a la que deberán "atar" en corto para evitar sorpresas o verse obligadas a volver a remar contra corriente, conscientes de que no siempre tendrán la misma fortuna.

Sobre este asunto sí tuvo palabras el entrenador del conjunto zamorano, quien argumentó que "sí que es cierto que el equipo tiene esa capacidad de reacción de cuando se ve con el agua el cuello, poder remontar, como hemos hecho aquí varias veces y como hemos hecho fuera alguna vez. Pero hay que marcar la defensa desde el principio, porque ellas son la tercera mejor defensa de la categoría", aseguró Raúl Pérez quien reiteró que la solidez atrás volverá a ser una de las claves para hacerse con la victoria.

La clave de Castellón: su americana

Durante la rueda de prensa previa a este choque, el técnico de las naranjas también se refirió a los cambios que ha experimentado su inminente rival y que todo pasa, sobre todo, por la incorporación de la pívot norteamericana Gianna Aiello, con trayectoria en Liga Femenina que ha dado un plus al equipo. "Desde que han fichado a la americana, han ganado cuatro de los últimos seis partidos, y fueron capaces de perder solo de ocho en Málaga. Creo que todo pasa por controlar mucho a esta jugadora, pero también a Sendy y Laura Campos que son sus dos principales exteriores. Son muy verticales, jugadoras ya con experiencia en la categoría, muy anotadoras, y creo que en ese trío que va a estar la clave", comentó Pérez quien insistió en la importancia de "ser capaces de poner en práctica una defensa coral como conseguimos en el último cuarto el otro día", apuntó el responsable de banquillo del Recoletas.

Para este encuentro, Raúl Pérez solo cuenta con la baja de Marta Fernández. La jugadora lleva semanas con dolores en la rodilla y ven recomendable que pare un tiempo para no correr riesgos innecesarios, con la idea de que esté disponible en un play-off que cada semana ven más cerca en el CD Zamarat aunque no era el objetivo con el que partían.

La situación, desde luego, es bastante esperanzadora ya que se alcanzó el ecuador de la Liga en sexta posición con un balance de 9-6, lo que permite soñar con estar en la segunda fase sin renunciar a nada.