Recoletas se pone el mono de trabajo para ganar a Castellón

El Recoletas ganó (70-68) un partido que pudo anotarse cualquiera de los dos rivales que se alternaron durante los 40 minutos en el control del juego aunque las zamoranas acertaron más en los minutos finales en los que Castellón llegó a disponer de un lanzamiento de tres puntos para ganar el partido y el rebote consiguiente para forzar la prórroga que no llegó por considerar los árbitros que el último lanzamiento había sido ya fuera de tiempo.

No afrontó el partido con la concentración de otras veces este Recoletas que recibía a un rival muy bien armado y con una plantilla muy curtida y experimentada. Todo parecía que iba a ser sencillo con el 6-0 que firmaron las jugadoras que dirige Raúl Pérez, pero el 8-4 marcó un punto de inflexión en el encuentro y permitió al Castellón conseguir un parcial de 0-11 que hizo saltar todas las alarmas del Pabellón Ángel Nieto.

Las levantinas, lideradas en el juego interior por la norteamericana Gianna Aiello, imponían su ley frente a un equipo en el que ni Niski ni Carregosa encontraban la forma de canalizar el juego del equipo naranja, mientras Fatou Filor era superada claramente dentro de la pintura.

Pero bastaron un par de acciones brillantes de Aina Martín y de Flo Niski para que la situación se recondujese con el 16-17. Pero había sido tan sólo una solución provisional y el segundo cuarto se iniciaba de nuevo con un Castellón muy organizado y con las ideas mucho más claras que su enemigo. Raúl Pérez tuvo que pedir tiempo muerto de nuev o pero nada consiguió y el marcador se fue a 18-29 tras un triple visitante. Y tuvieron que apretar de nuevo en defensa las zamoranas para que la cosa no fuera a peor y a duras pensa ocnsiguieron llegar al descanso con un 30-31 que parecía darles tranquilidad, una tranquilidad que se vino abajo porque en los últimos instantes de este primer tiempo, Aina Martín sufría una lesión en su rodilla que le obligó a abandonar la cancha para ser atendia por los servicios médicos.

El Recoletas hizo frente a la adversidad de una jugadora que ya ha estado mucho tiempo lesionada esta temporada, y regresó a la cancha mucho más serio en la defensa y en menos de dos minutos conseguía encadenar un triple de Ana Pérez, y sendas contras de Filor y Eva Carregosa para que el Castelló solicitase un tiempo muerto con 37-31.

Siguió la reacción zamorana con dos tiros libres encestados por Ana Pérez que se enfrentaba a su hermana Claaudia que le contestó con una canasta y a su vez la jugadora del Zamarat le replicaba con una bandeja para poner el 41-35.

Pero Castellón, pese a que perdía por lesión a Laura Campos, seguía luchando y se acercó peligrosamente de nuevo con un triple. Pero el Zamarat no era el equipo inseguro de la primera parte y ahora respondía con eficacia al buen ataque castellonense.

Afortunadamente, Aina Martín regresó a la pista aunque cojeando visiblemente y el partido siguió muy equilibrado con un constante intercambio de canastas entre uno y otro equipo. Y el partido entró en el último cuarto con un ajustadísimo 54-52 pero Castelló comenzaba a acusar el enorme desgaste físico realizado.

Castelló, basado en una defensa zonal, consiguió romar la delantera en el marcador y se situó tres puntos arriba a falta de 6 minutos para el final. Pero reaccionaron las zamoranas apretando en defensa y Ana Tainta dio la delantera de nuevo al Zamarat con 60-59.

Los nervios estaban a flor de piel y podía pasar cualquier cosa, pero Tainta se encargó de calmar un poco la situación con un triple y capturando el rebote posterior, para que Aina también acertase de tres obligando al Castelló a pedir tiempo muerto con 66-61 y ya solo tres minutos y medio por delante. Había que mantener la cabeza fría y las zamoranas estaban dispuestas a ello, porque quién tenía que arriesgar era su rival.

Claudia Pérez Relancio le robó un balón a su hermana y Castelló se acercó a cuatro puntos y una antideportiva permitió a las levantinas acercarse dos puntos más para empatar el partido en la consiguiente posesión. Además los árbitros se sumaban a la reacción visitante pitando una falta en ataque a Filor que, afortunadamente, capturó el rebote en la siguiente acción en la que Ana Pérez acertó para afrontar los últimos 45 segundos dos arriba.

Presionaron las naranjas en toda la cancha y Ana Tainta lograba recuperar un balón de oro que permitió al Zamara llegar a los últimos 19 segundos con posesión y dos puntos arriba que fueron suficientes para ganar un partido importantísimo.