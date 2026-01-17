Óscar Cano, entrenador del Zamora CF tras perder con el CD Tenerife: "Hemos dominado pero no tuvimos claridad"

Óscar Cano se mostró satisfecho por el trabajo de sus jugadores ante el líder, pero triste por no haber podido dar una nueva victoria a su afición. El entrenador del Zamora CF comentó tras el partido ante el Tenerife que fue "una lástima irnos de vacío" y es que, insistió, "hasta el gol es de rebote" ya que Aitor Sanz le pega pero da de rebote en Carlos antes de entrar. Con todo, el técnico expuso que en la primera mitad dominaron sin claridad, pero "manejamos el balón e incluso les obligamos a cambiar a defensa de 5 tras el descanso". "En la segunda parte sufrimos algún contraataque de ellos, pero también tuvimos nuestras opciones”, hablando en concreto de las protagonizadas por Farrell y Monerris. "Hasta tres cuartos de campo llegamos bien pero es difícil", insistió el responsable de banquillo.

También aprovechó su intervención Cano para recordar que el Tenerife "no debe estar en esta categoría, se le queda pequeña" y no dudó en desearles "a partir de ahora, lo mejor porque el tiempo que estuve allí me trataron de lujo", aseguró.

Preguntado por futbolistas en concreto, se mostró contento con el trabajo de Alex Marcelo en su debut ya que es un jugar que "hace mejor a los que rodean" y sobre Fermín Sobrón, al que le dio más peso en la salida de balón, dejó claro que "es el mejor portero de la categoría. Me alegro de que no mida 10 centímetros más porque no lo estaría entrenado yo", comentó de forma cariñosa.

Por último, respecto a su rifi-rafe final con el técnico visitante, Álvaro Cervera, que se encaró con el público al término del choque, comentó que "para mí nuestra gente es sagrada y él se ha equivocado" aunque dejando claro que en ningún momento pensó en agredirle, ni nada similar. "Le tengo por muy buena persona, pero creo que ahí se equivoca", indicó zanjando el tema.