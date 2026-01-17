Nuevos envites para Zamora B, Moraleja CF, Noname y CD Benavente en Regional

La Regional de Aficionados afronta una nueva jornada con tres partidos en jornada de sábado y otro el domingo, reservado para un CD Benavente que recibirá a las 16.30 horas al tercer clasificado, el Betis, en el Luciano Rubio, donde los de Santi Redondo quieren recuperar su fortaleza. Ya hoy, los primeros en arrancar (ambos a las cuatro de la tarde) serán el Zamora B, que recibe en el anexo del Ruta de la Plata al Laguna, y el Moraleja CF, que juega en feudo del Salamanca B, con el único reto de superar una crisis que parece no tener fin y que le mantiene colista. Ya por último, y también necesitado, el Noname se verá las caras a domicilio con La Cistérniga C.F.