Morería de la Suerte alcanza las semifinales del Nacional de Galgos

La vigente campeona de España con padres zamoranos, Morería de la Suerte, consiguió este sábado la clasificación para semifinales del Nacional tras eliminar en dos liebres a la extremeña Rabia de El Curre, y también está ya en semifinales la andaluza Zaina de Nebrixa que se deshizo en la lluviosa mañana del sábado de la extremeña Estrella de Los Sánchez.

En las otras dos colleras de los cuartos de final, que se decidirán en la jornada de hoy domingo, las otras dos galgas zamoranas, Uva de Verdejo partirá con un punto en contra y Malina de Pérez Valentín, tan sólo pudo correr este sábado una liebre nula por tiempo.

La jornada tardó en comenzar debido a que las nevadas caídas de madrugada crearon muchos problemas en las carreteras para que los perros se trasladasen al corredero de Nava del Rey. De todas formas, la lluvia que presidió toda la jornada no impidió que se compitiese hasta que la luz del día lo permitió.

Uva de El Verdejo (blanco), en un enganche bajo la lluvia. / FEG

A las 12 horas se realizó la llamada a la primera collera entre la andaluza Zaina de Nebrixa y la extremeña Estrella de Sánchez Hidalgo, y Zaina se anotaba tras menos de un cuarto de hora en el cazadero el primer punto tras una carrera de 1´24. Pero no fue hasta pasadas las 16.00 horas cuando se disputó la segunda liebre, tras un parón por la lluvia, en la que Zaina conseguía plaza en semifinales con un tiempo de 1´22.

Entraron en liza a continuación Rabia de El Curre, de Castilla la Mancha y la extremeña con orígenes zamoranos Morería de la Suerte. En escasos minutos saltó su primera liebre pero no fue más allá de 44 segundos la carrera. Más de 45 minutos se tiraron recorriendo las tierras del coto de Nava las dos perras negras aunque sus propietarios decidieron continuar y Morería alcanzaba en torno a las 14.30 horas su primer punto en una buena liebre que les dio guerra durante 2´01. Y la perra con padres en Villalpando y Moraleja del Vino dio un paso más en su camino hacia la revalidación del título anotándose también el segundo punto.

Malina y Luna. / FEG

En torno a las 12.30 horas entraban en trailla Luna de las Yeguas, de Castilla la Mancha, y Malina de Pérez Valentín, como es sabido, también representante zamorana por su propietario. Cerca de media hora hubo que esperar para que saltase la primera liebre de esta tercera collera y el punto caía del bando de Luna con un tiempo de 1´14.

Y a las 14´10 horas enganchaba la última collera de estos cuartos de final con la zamorana Uva de El Verdejo y la manchega Judía de Facundo, pero su única carrera no fue más allá de 32 segundos.