Difícil envite para el Villaralbo en la Nueva Balastera

Tras sumar un punto ante el Mirandés B, el CD Villaralbo afronta un complicado desplazamiento. El equipo azulón juega mañana domingo, a partir de las 17.00 horas, en la Nueva Balastera, donde le espera el quinto clasificado, el Palencia Cristo Atlético que no les pondrá las cosas nada fáciles.

Para este encuentro, Oji asume la ausencia por sanción de Lolo, pero también lo hace escaso de efectivos y es que tras dar tres bajas hace un par de semanas, continúan en la búsqueda de nuevos jugadores con los que engordar la plantilla.

Una vez más, el reto que tendrán por delante los azulones será mayúsculo y la concentración y solidez atrás deben ser irrenunciables para poder sacar algo positivo, sin olvidar el tratar de imponer su ritmo y no ser convidados de piedra.

El reto de los villaralbinos no cambia y continúa siendo el dar pasos hacia la permanencia en Tercera RFEF. Ahora mismo el equipo es décimo primero con 18 puntos en su casillero, pero el reto debe ser seguir sumando y creciendo en fortaleza para evitar sustos según vaya avanzando la competición. n