El CD Tenerife indemnizará al Zamora CF con 15.000 euros

COMUNICADO OFICIAL | Zamora CF

El Zamora CF desea informar a sus socios y aficionados de una incidencia producida antes del inicio del partido disputado hoy a las 18:30 horas frente al CD Tenerife.

En los minutos previos al comienzo del encuentro, el equipo arbitral comunicó que el CD Tenerife no podía disputar el partido con su primera equipación, al no cumplir con los criterios reglamentarios de contraste. El club visitante trasladó en ese momento que no había desplazado una segunda equipación, lo que impedía solventar la situación conforme a lo habitual.

Ante este escenario y con el objetivo prioritario de evitar la suspensión del encuentro y no perjudicar a nuestra afición, el Zamora CF, actuando con responsabilidad y espíritu de colaboración, decidió disputar el partido con su segunda equipación, pese a ejercer como equipo local.

Esta decisión fue adoptada exclusivamente en beneficio de los aficionados presentes en el estadio y del correcto desarrollo de la competición, y en ningún caso responde a una renuncia voluntaria a vestir la primera equipación en un partido como local.

El Zamora CF lamenta las molestias que esta circunstancia ajena a su voluntad haya podido generar y agradece la comprensión de socios y aficionados, reiterando su compromiso de actuar siempre en defensa de sus intereses y del respeto a la competición.