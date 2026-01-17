Fútbol | Primera RFEF
El CD Tenerife indemnizará al Zamora CF con 15.000 euros
El hecho de que el Zamora aceptara jugar con la segunda equipación evitó suspender el duelo
El Zamora CF recibirá una indemnización por parte del Tenerife tras un acuerdo entre ambas entidades que evitó suspender el encuentro.
Todo comenzó antes del choque cuando el árbitro advirtió coincidencia de colores entre la primera equipación de los rojiblancos y la de los isleños, en concreto por el blanco de la zona de la espalda que, a su juicio, podía causar conflicto durante el partido.
Los visitantes solo viajaron con una equipación y ahí empezó el lío. Tras tiempo de deliberación y negociaciones, el ZCF aceptó jugar con su segundo uniforme (camiseta verde) y eso permitió que se jugara el partido pero no iba a salir gratis. El Zamora CF recibirá 15.000 euros por parte del Tenerife por este gesto que evitó un aplazamiento.
COMUNICADO OFICIAL | Zamora CF
El Zamora CF desea informar a sus socios y aficionados de una incidencia producida antes del inicio del partido disputado hoy a las 18:30 horas frente al CD Tenerife.
En los minutos previos al comienzo del encuentro, el equipo arbitral comunicó que el CD Tenerife no podía disputar el partido con su primera equipación, al no cumplir con los criterios reglamentarios de contraste. El club visitante trasladó en ese momento que no había desplazado una segunda equipación, lo que impedía solventar la situación conforme a lo habitual.
Ante este escenario y con el objetivo prioritario de evitar la suspensión del encuentro y no perjudicar a nuestra afición, el Zamora CF, actuando con responsabilidad y espíritu de colaboración, decidió disputar el partido con su segunda equipación, pese a ejercer como equipo local.
Esta decisión fue adoptada exclusivamente en beneficio de los aficionados presentes en el estadio y del correcto desarrollo de la competición, y en ningún caso responde a una renuncia voluntaria a vestir la primera equipación en un partido como local.
El Zamora CF lamenta las molestias que esta circunstancia ajena a su voluntad haya podido generar y agradece la comprensión de socios y aficionados, reiterando su compromiso de actuar siempre en defensa de sus intereses y del respeto a la competición.
