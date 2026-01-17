Fútbol femenino
La Bovedana irá a por los puntos al feudo del Olímpico de León B
El Amigos del Duero juega hoy en casa
P. F.
La CD Bovedana tiene mañana un importante encuentro en el que visita a un rival directo como es el Olímpico de León B. Asentadas en la zona media de la clasificación en Tercera RFEF, aunque con ganas de más, las moradas trabajarán por lograr el máximo botín en un encuentro que no será fácil.
Mientras, un escalón por debajo, en la Liga Gonalpi, el Amigos del Duero tiene hoy su compromiso liguero. Las capitalinas juegan con el Colegios Diocesanos desde las 18.30 horas en el anexo del Ruta.
