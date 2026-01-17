El BM Caja Rural quiere hacer valer su calidad

Con todos disponibles, aunque con la duda hasta el último momento de Oier y Jortos, el BM Caja Rural Zamora está listo para afrontar un encuentro complicado, pero ante el que no quieren excusas. Ni el enorme madrugón (juegan mañana domingo 12.00 horas en Santander) ni la exigencia física a la que les someterá Astillero deben ser justificación para no regresar con el triunfo frente al décimo primer clasificado, para seguir dando pasos en la preparación de una fase de ascenso a la que esperan llegar en su mejor momento. Centrado en el presente, Félix Mojón es consciente de las dificultades a las que se enfrentará su equipo esta jornada ante un plantel que pone en juego "una defensa muy aguerrida" de muchos centímetros y contacto que les pondrá las cosas muy complicadas. "Todo lo tenemos que suplir con una enorme concentración porque nos van a llevar al barro, a un partido de mucho contacto y nosotros debemos ser la antítesis de todo eso", comentó el entrenador de los "Guerreros de Viriato", que pedirá a los suyos velocidad en las transiciones y en la circulación de balón, además de jugar lejos de la portería local para evitar sorpresas que puedan salir caras.

Además, Mojón confirmó que ha sido una semana positiva donde ha visto a los suyos a mejor nivel individual y en la que han subido la intensidad del trabajo durante las sesiones de entrenamiento, a lo que los jugadores han respondido de forma óptima. Ahora habrá que esperar para confirmar si han superado el "jetlag" mostrado en su vuelta a la competición para mostrar su mejor cara ante un oponente ante el que pagarán cara cualquier concesión. n