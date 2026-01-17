El Betis afianza su candidatura europea con una victoria clave sobre el Villarreal

Un gol de Aitor Ruibal y otro de Pablo Fornals le dieron al Betis un triunfo de oro ante un impotente Villarreal (2-0) tras un gran partido del equipo sevillano, que se afianza en los puestos europeos y recorta a 9 puntos su desventaja respecto al conjunto amarillo en la lucha por un puesto de Liga de Campeones.

Tras una primera mitad que acabó 0-0, con un mayor dominio y empuje local y con ocasiones en ambas áreas, el equipo del chileno Manuel Pellegrini siguió imponiéndose en la reanudación con un buen fútbol frente a un Villarreal con menos claridad que otras veces, hasta firmar su victoria con los goles de Ruibal (m.57) y Fornals (m.83) ante los de Marcelino García Toral, que acabaron con diez por la expulsión con roja de Santi Comesaña a los 76 minutos.

Se medían en un duelo de altura dos equipos de autor y aspirantes a los puestos de Liga de Campeones, al ser sextos los sevillanos y terceros los castellonenses, aunque en esa pelea el equipo de Marcelino García Toral llegaba a La Cartuja con 12 puntos de ventaja sobre el del chileno Manuel Pellegrini. Un dato esclarecedor de la trascendencia del choque.

Con seis rotaciones en el once y varias bajas, como las del lesionado Isco o Amrabat y Abde, con Marruecos en la Copa de África, más la de última hora del colombiano Deossa por un cuadro febril, el Betis quería resarcirse de sus últimos malos resultados en Liga, 5-1 ante el Real Madrid y 1-1 en Oviedo, aunque con el ánimo elevado tras su pase a los cuartos de la Copa del Rey contra el Elche (2-1) con un doblete del argentino Chimy Ávila, lo que le ha servido para volver a ser titular.

En el Villarreal, que buscaba su tercer triunfo seguido tras ganar en Elche (1-3) y al Alavés (3-1), Marcelino sólo hizo dos cambios en su alineación, con la entrada de Pau Navarro en el lateral derecho por el uruguayo Santiago Mouriño y de Gerard Moreno como acompañante en punta del georgiano Georges Mikautadze, en detrimento del exbético Ayoze.

El choque comenzó con mucha intensidad y un ritmo muy alto, con un mayor dominio y más presencia ofensiva de los verdiblancos gracias a una presión muy alta, en la que se emplearon a fondo los argentinos Lo Celso -escorado a la izquierda- y Chimy, Pablo Fornals como mediapunta y el brasileño Antony dos Santos en el extremo derecho.

Así, el Betis forzó muchas pérdidas del rival en zonas de cierto peligro y no tardó en avisar de sus intenciones con un tiro desde la frontal de Chimy Ávila. El Villarreal reaccionó y replicó pronto a la briosa salida al campo de los locales con un centro de Mikautadze al que no llegó Moleiro y un remate, muy forzado llegando desde atrás, de Gerard que salió fuera.

Los de Pellegrini siguieron insistiendo, con un esfuerzo físico brutal para presionar la salida del balón de los amarillos en un duelo muy intenso, de cierta igualdad pero con un mayor control y más profundidad en ataque por parte de los béticos.

Buscó el gol Fornals con un tiro centrado que detuvo sin apuros Luiz Júnior en el ecuador de esta mitad. Mikautadze respondió al filo de la media hora con un remate cercano que rechazó Valles, tras robar Pedraza un balón a Ruibal en la línea de fondo, pero la opción más clara la tuvo Marc Roca, en el 40, con un disparo cruzado que salvó con un paradón bajo los palos el meta brasileño del Villarreal.

En la reanudación, el Betis, muy incisivo arriba, siguió enseñándole los dientes a un equipo amarillo impreciso y algo más perdido que de costumbre. Uuna insistencia, trufada de buen juego y agresividad en la presión, que le dio sus frutos en el 57, cuando Ruibal, tras un pase atrás de Antony, marcó el 1-0 al remachar a gol un balón que no logró despejar Parejo.

Tras un tiro desde la frontal de Lo Celso que se marchó alto, el Villarreal quiso reaccionar, pero sin acierto, como en un mano a mano que Álvaro Valles, providencial, le sacó al canadiense Tajon Buchanan a los 68 minutos. Los de Marcelino no hallaban el camino para hacer daño a un Betis que siguió crecido y jugando un gran partido.

Riquelme intentó ampliar la ventaja de los béticos con un tiro cruzado que se fue fuera, aunque el premio a la persistencia de los de Pellegrini llegó a 7 minutos del final por medio de Fornals, que se sacó un duro zapatazo desde la frontal del área, tras controlar un pase de un activo Antony, para poner el 2-0 en el marcador.

El Villarreal, que además se había quedado con diez hombres en el minuto 76 por la expulsión con roja directa de Santi Comesaña por una dura entrada a Lo Celso, no se rindió, pero sufrió la impotencia de ver que no era su día y que era incapaz de imponerse a un Betis muy sólido y brillante, tanto en defensa como en ataque, para consolidar su posición europea y seguir en la lucha por un puesto de 'Champions'.