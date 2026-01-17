Atlético Benavente vs River Zamora: duelo fratricida en La Rosaleda

El pabellón de La Rosaleda ya está preparado para acoger uno de los encuentros más intensos de la temporada. El Atlético Benavente Caja Rural recibe al River Zamora, en un derbi de altos vuelos.

Cierto es que el cuadro local, liderado por Miguel Ángel Macías, afronta la jornada mejor posicionado en la clasificación (son quintos con 27 puntos) pero también es una realidad que los benaventanos no están en su mejor momento de resultados y acumulan dos derrotas consecutivas, algo que les ha hecho perder comba con los puestos más destacados. Así, el reto de los blanquiazules será poner sobre la pista su mejor fútbol sala apoyados por una afición que nunca les falla.

Enfrente estará el River Zamora que, aunque se encuentra décimo con 23 puntos, llega a este derbi en un mejor momento anímico y deportivo. Los capitalinos han sumado dos victorias en los últimos compromisos y afrontan con confianza este choque fratricida.

Se espera, por tanto, un gran ambiente en el pabellón entre dos planteles que se conocen a la perfección y que, aunque tengan diferentes objetivos durante la temporada, saben que este choque tiene un plus anímico importante. A partir de las 19.00 horas el balón echará a rodar.