Fútbol Sala / Segunda División B
Atlético Benavente vs River Zamora: duelo fratricida en La Rosaleda
Blanquiazules y capitalinos se ven las caras desde las siete de la tarde
El pabellón de La Rosaleda ya está preparado para acoger uno de los encuentros más intensos de la temporada. El Atlético Benavente Caja Rural recibe al River Zamora, en un derbi de altos vuelos.
Cierto es que el cuadro local, liderado por Miguel Ángel Macías, afronta la jornada mejor posicionado en la clasificación (son quintos con 27 puntos) pero también es una realidad que los benaventanos no están en su mejor momento de resultados y acumulan dos derrotas consecutivas, algo que les ha hecho perder comba con los puestos más destacados. Así, el reto de los blanquiazules será poner sobre la pista su mejor fútbol sala apoyados por una afición que nunca les falla.
Enfrente estará el River Zamora que, aunque se encuentra décimo con 23 puntos, llega a este derbi en un mejor momento anímico y deportivo. Los capitalinos han sumado dos victorias en los últimos compromisos y afrontan con confianza este choque fratricida.
Se espera, por tanto, un gran ambiente en el pabellón entre dos planteles que se conocen a la perfección y que, aunque tengan diferentes objetivos durante la temporada, saben que este choque tiene un plus anímico importante. A partir de las 19.00 horas el balón echará a rodar.
- Arrojan a una mujer desde la ventana de un tercer piso en Benavente y hay varios detenidos
- El Folgoso se convertirá en un 'glamping': así será la recuperación del mítico espacio a orillas del Lago de Sanabria
- Avances en la liberación de la muralla de Zamora: próximo derribo de edificios en dos zonas
- El restaurante preferido de los zamoranos para comer el mejor menú del día: 'No hay sitio malo
- La nieve pondrá este viernes en aviso amarillo a seis provincias de Castilla y León
- La Guardia Civil investiga si la mujer que cayó desde un tercer piso en Benavente se precipitó por sus propios medios
- La alcaldesa de La Torre del Valle explica que deja la política por 'una valoración meditada y personal
- Zamora se hace grande en el piragüismo: será sede de dos Campeonatos de España