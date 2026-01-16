Piragüismo
Zamora se hace grande en el piragüismo: será sede de dos Campeonatos de España
El río Duero a su paso por la Aldehuela es la zona elegida para disputar las competiciones, en distancias corta y larga, que tendrán lugar del 29 al 31 de mayo
La Regata Internacional de Sanabria será el 5 de julio
Zamora quiere recuperar su peso en el mundo del piragüismo, que es, por historia y resultados, el deporte que más alegrías ha dado a la provincia. Esta temporada, que está cerca de su comienzo con los autonómicos y el Campeonato de España de Invierno previsto para mediados de marzo en el lugar habitual: el canal de La Cartuja de Sevilla, tendrá la capital como punto neurálgico importante.La hoja de ruta a nivel nacional ya está decidida y en esta ocasión con novedades importantes.
Una de las grandes citas del curso
Zamora acogerá una de las grandes citas del año en la que el río Duero, a la altura de La Aldehuela, volverá a recibir a los mejores palistas del país para mostrarse en todo su esplendor. El 29 de mayo, viernes, tendrá lugar el Campeonato de España de Maratón corto para todas las categorías, incluidos los Master, y ya el fin de semana, los días 30 y 31 de mayo, se disputará, también en aguas zamoranas, el Nacional de Maratón en distancia larga.
Será una magnífica oportunidad para que Zamora vuelva a postularse como sede de grandes eventos, tanto por capacidad organizativa como por lugar emblemático para que tengan lugar este tipo de acontecimientos de alto nivel y que hace años que no se celebran. Hay que recordar que la última vez que tuvo lugar un evento de estas características fue hace tres años y medio, en septiembre de 2022 con un Campeonato de España de Maratón que fue la despedida oficial de Emilio Merchán como deportista de élite.
Así las cosas, a finales de mayo de este año se recibirá a los mejores especialistas en la distancia larga de todos los clubes de España, y donde los palistas locales y provinciales volverán a partir como favoritos porque remar en casa, en el río que los ve entrenar cada día, siempre es un plus. Más allá del deporte, esta decisión tomada y negociada desde la Federación Española de Piragüismo, gracias al trabajo de Castilla y León presidida por el zamorano Rubén García Pedruelo, será también un revulsivo turístico, y es que supondrá el desembarco de decenas de equipos y de cientos de deportistas que pasarán el fin de semana en la ciudad y localidades cercanas, con la inyección económica que eso supone.
Sanabria, a principios de julio
Además de estos dos campeonatos de España de Maratón, en distancia corta y larga, ya está decidido cuándo será una de las pruebas más míticas e importantes: la Regata Internacional del Lago de Sanabria que volverá a ser Campeonato de España K-4 y C-4 y, cómo no, Gran Premio Internacional. En esta ocasión la mítica prueba será el 5 de julio y volverá a ser una fiesta deportiva y de color que cuenta con un enorme prestigio. A este calendario se suma a las pruebas autonómicas del Regional de Edad que se celebrarán durante el verano, algunas de las cuáles se disputarán en la provincia en diversas sedes como Montelareina, San Vicente de la Cabeza, Villaralbo o la capital.
- El restaurante preferido de los zamoranos para comer el mejor menú del día: 'No hay sitio malo
- La Junta al alcalde de Vigo por el AVE de Sanabria: 'No está en su derecho de perjudicar a otros por sus peticiones
- “Purines sin permiso”: Este ayuntamiento de la comarca de Benavente continúa la batalla legal contra la instalación de una macrogranja
- Los eneros de hace cien años en Zamora: más heladas, menos agua y frío de verdad
- Arrojan a una mujer desde la ventana de un tercer piso en Benavente y hay varios detenidos
- El Campeonato de España de Galgos llega a Nava del Rey con tres perras zamoranas
- El alistano que luchó contra ETA en el País Vasco e impulsa el dinamismo de La Raya
- Historia ganadera de lidia en Zamora (parte II)