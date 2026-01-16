Zamora se hace grande en el piragüismo: será sede de dos Campeonatos de España

Zamora quiere recuperar su peso en el mundo del piragüismo, que es, por historia y resultados, el deporte que más alegrías ha dado a la provincia. Esta temporada, que está cerca de su comienzo con los autonómicos y el Campeonato de España de Invierno previsto para mediados de marzo en el lugar habitual: el canal de La Cartuja de Sevilla, tendrá la capital como punto neurálgico importante.La hoja de ruta a nivel nacional ya está decidida y en esta ocasión con novedades importantes.

Una de las grandes citas del curso

Zamora acogerá una de las grandes citas del año en la que el río Duero, a la altura de La Aldehuela, volverá a recibir a los mejores palistas del país para mostrarse en todo su esplendor. El 29 de mayo, viernes, tendrá lugar el Campeonato de España de Maratón corto para todas las categorías, incluidos los Master, y ya el fin de semana, los días 30 y 31 de mayo, se disputará, también en aguas zamoranas, el Nacional de Maratón en distancia larga.

Será una magnífica oportunidad para que Zamora vuelva a postularse como sede de grandes eventos, tanto por capacidad organizativa como por lugar emblemático para que tengan lugar este tipo de acontecimientos de alto nivel y que hace años que no se celebran. Hay que recordar que la última vez que tuvo lugar un evento de estas características fue hace tres años y medio, en septiembre de 2022 con un Campeonato de España de Maratón que fue la despedida oficial de Emilio Merchán como deportista de élite.

Así las cosas, a finales de mayo de este año se recibirá a los mejores especialistas en la distancia larga de todos los clubes de España, y donde los palistas locales y provinciales volverán a partir como favoritos porque remar en casa, en el río que los ve entrenar cada día, siempre es un plus. Más allá del deporte, esta decisión tomada y negociada desde la Federación Española de Piragüismo, gracias al trabajo de Castilla y León presidida por el zamorano Rubén García Pedruelo, será también un revulsivo turístico, y es que supondrá el desembarco de decenas de equipos y de cientos de deportistas que pasarán el fin de semana en la ciudad y localidades cercanas, con la inyección económica que eso supone.

Sanabria, a principios de julio

Además de estos dos campeonatos de España de Maratón, en distancia corta y larga, ya está decidido cuándo será una de las pruebas más míticas e importantes: la Regata Internacional del Lago de Sanabria que volverá a ser Campeonato de España K-4 y C-4 y, cómo no, Gran Premio Internacional. En esta ocasión la mítica prueba será el 5 de julio y volverá a ser una fiesta deportiva y de color que cuenta con un enorme prestigio. A este calendario se suma a las pruebas autonómicas del Regional de Edad que se celebrarán durante el verano, algunas de las cuáles se disputarán en la provincia en diversas sedes como Montelareina, San Vicente de la Cabeza, Villaralbo o la capital.