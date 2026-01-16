Fútbol
Zamora CF y CD Tenerife se ven las caras en su mejor momento
Rojiblancos y tinerfeños son, por números, los mejores equipos del grupo de las últimas siete jornadas con 17 y 19 puntos acumulados, respectivamente
14 puntos separan en la clasificación al CD Tenerife y al Zamora CF, líder destacado y sexto clasificado a un punto del play-off, respectivamente. Sin embargo, esa diferencia se reduce (y mucho) si se tienen en cuenta únicamente las últimas siete jornadas donde ambos planteles se han erigido como los equipos más en forma del grupo que mañana se verán las caras en el Ruta de la Plata (18.30 horas).
Por lo que respecta a los tinerfeños son los grandes favoritos a todo y llegan a este partido en la capital del Duero en una racha casi perfecta de 19 puntos de los últimos 21 puestos en juego, con el único "lunar" del empate ante el CD Lugo. Con un arsenal de jugadores de calidad indiscutible, los isleños, capitaneados por Aitor Sanz, se presentarán en el Municipal rojiblanco dispuestos a hacer valer su condición de favoritos, pero hay que recordar que este equipo no es inmortal: el Zamora CF de Juan Sabas, en la ida, aunque perdió le supo jugar muy bien en el Heliodoro y ha habido tres equipos que han conseguido ganarle: Unionistas de Salamanca, Barakaldo y Athletic Club.
El Zamora CF no se achanta y buscará dar la sorpresa de la jornada, consciente de que argumentos no le falta. Tras la derrota en Ferrol, en lo que fue el debut de Óscar Cano, el equipo no ha vuelto a caer y en estas últimas siete jornadas ha sumado 17 puntos, todo triunfos salvo los empates ante el Castilla y Unionistas. Con esta realidad, se espera un encuentro intenso entre los actuales mejores equipos y el ZCF, además, con el reto de aprovechar algún tropiezo de los de arribapara colarse de una vez en las plazas de privilegio.
Mercado
De forma paralela al trabajo del primer equipo, la dirección deportiva mantiene el trabajo en la incorporación de un delantero. Las negociaciones con el exrojiblanco Mario Losada continúan pero por el momento no hay acuerdo total. También se alarga la búsqueda de un central.
- El restaurante preferido de los zamoranos para comer el mejor menú del día: 'No hay sitio malo
- La Junta al alcalde de Vigo por el AVE de Sanabria: 'No está en su derecho de perjudicar a otros por sus peticiones
- “Purines sin permiso”: Este ayuntamiento de la comarca de Benavente continúa la batalla legal contra la instalación de una macrogranja
- Los eneros de hace cien años en Zamora: más heladas, menos agua y frío de verdad
- Arrojan a una mujer desde la ventana de un tercer piso en Benavente y hay varios detenidos
- El Campeonato de España de Galgos llega a Nava del Rey con tres perras zamoranas
- El alistano que luchó contra ETA en el País Vasco e impulsa el dinamismo de La Raya
- Historia ganadera de lidia en Zamora (parte II)