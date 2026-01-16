Zamora CF y CD Tenerife se ven las caras en su mejor momento

14 puntos separan en la clasificación al CD Tenerife y al Zamora CF, líder destacado y sexto clasificado a un punto del play-off, respectivamente. Sin embargo, esa diferencia se reduce (y mucho) si se tienen en cuenta únicamente las últimas siete jornadas donde ambos planteles se han erigido como los equipos más en forma del grupo que mañana se verán las caras en el Ruta de la Plata (18.30 horas).

Por lo que respecta a los tinerfeños son los grandes favoritos a todo y llegan a este partido en la capital del Duero en una racha casi perfecta de 19 puntos de los últimos 21 puestos en juego, con el único "lunar" del empate ante el CD Lugo. Con un arsenal de jugadores de calidad indiscutible, los isleños, capitaneados por Aitor Sanz, se presentarán en el Municipal rojiblanco dispuestos a hacer valer su condición de favoritos, pero hay que recordar que este equipo no es inmortal: el Zamora CF de Juan Sabas, en la ida, aunque perdió le supo jugar muy bien en el Heliodoro y ha habido tres equipos que han conseguido ganarle: Unionistas de Salamanca, Barakaldo y Athletic Club.

El Zamora CF no se achanta y buscará dar la sorpresa de la jornada, consciente de que argumentos no le falta. Tras la derrota en Ferrol, en lo que fue el debut de Óscar Cano, el equipo no ha vuelto a caer y en estas últimas siete jornadas ha sumado 17 puntos, todo triunfos salvo los empates ante el Castilla y Unionistas. Con esta realidad, se espera un encuentro intenso entre los actuales mejores equipos y el ZCF, además, con el reto de aprovechar algún tropiezo de los de arribapara colarse de una vez en las plazas de privilegio.

Mercado

De forma paralela al trabajo del primer equipo, la dirección deportiva mantiene el trabajo en la incorporación de un delantero. Las negociaciones con el exrojiblanco Mario Losada continúan pero por el momento no hay acuerdo total. También se alarga la búsqueda de un central.