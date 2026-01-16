El presupuesto del Zamora CF para esta temporada asciende a 3,109 millones de euros

El Zamora CF aprobó este viernes un presupuesto de 3,109 millones de euros para la actual temporada 25-26, un montante que supone un 50% más que el correspondiente al pasado curso y del que la parte gruesa se lo lleva el primer equipo. Así lo confirmó el presidente rojiblanco tras la Asamblea General de Accionistas celebrada en el Ruta de la Plata tras la cuál confirmó su deseo e intención de llevar al club al fútbol profesional, aunque el objetivo mínimo de este año es el play-off.

Javier Páez Ramírez fue el encargado de explicar los principales puntos tratados en una asamblea que se resolvió en apenas media hora y que contó con la presencia de los miembros de un Consejo de Administración del que sale Manuel Cano y en el que entra David Ángel Hernández, que lleva tiempo dedicado a las cuestiones legales del club en Zamora (el Grupo Páez tiene otro equipo jurídico en Sevilla) y que será el encargado de las relaciones con las administraciones públicas y privadas, dejando a Jesús Manibardo, mano derecha de los Páez en la capital del Duero, como director general que mantiene informados diariamente a los máximos responsables de todo lo que sucede en la entidad.

Así, los presentes dieron luz verde a las cuentas de la Sociedad a 30 de junio de 2025 y al informe de gestión, así como al presupuesto actual y a los nuevos nombramientos.

Miembros del Consejo de Administración del Zamora CF / Cedida

Actualidad de la relación con la Diputación

Fue, por tanto, una asamblea rápida como se esperaba, aunque al término de la cita, Páez Ramírez aprovechó para hablar de la situación en la que se encuentra su relación con la Diputación, institución con la que rompieron relaciones al no completarse el acuerdo de subvención por, según explicaron, cuestiones técnicas.

Ante esto, el presidente confirmó que se ha presentado un recurso ya que insiste en que por parte del Zamora se cumplieron con todos los trámites burocráticos requeridos y no recibir finalmente esa ayuda "supone un destrozo en el presupuesto", sin obviar la inversión que realizaron por adelantado para cumplir con la parte que les exigía la Diputación de patrocinio en el estadio y equipaciones. Así las cosas, el máximo responsable del club confirmó que "si hay que ir al juzgado, se irá" para recordar que él tiene la obligación de defender al club y a los socios. "Hablé con Javier Faúndez y creo que es una persona fabulosa y queremos tener buena relación, pero debemos defender a la entidad. Nuestro objetivo es llevar al Zamora al fútbol profesional", insistió el empresario quien, no obstante, sí confirmó que concurrirán a la convocatoria para Sociedades Anónimas Deportivas que sacará la Institución Provincial este mes, aunque sin renunciar a lo anterior que habían acordado.

A pesar de todos los problemas, el presidente confirmó que el Grupo Páez seguirá invirtiendo en el club para cumplir con ese deseo de alcanzar la Segunda División.