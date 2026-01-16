Óscar Cano, entrenador del Zamora CF: "Queremos que haya mercado pero que cierre pronto"

El mayor deseo de Óscar Cano en esta ventana de fichajes de invierno es que “exista el mercado pero que cierre lo antes posible”. El entrenador del Zamora CF argumentó sus palabras y se mostró a favor de esta época de refuerzos porque “te da la posibilidad de mejorar la plantilla” después de unos meses de competición en los que se ven las necesidades o, como es el caso del equipo rojiblanco, hay cambio de técnico y cada uno apuesta por un perfil y otro de jugador.

Tanto es así que recordó que, hasta el Tenerife, con 44 puntos y líder destacado, quiere hace fichajes y “si ellos creen que todavía pueden ser mejor equipo imagínate los demás”.

Sin embargo, también está la parte B y él como profesional en los banquillos desde hace años sí detecta que esta época afecta a futbolistas que, quizá, no están satisfechos con su rol y “reciben información de sus representantes que le está diciendo hay posibilidad de salir… y eso genera un revuelo”.

“Así, igual que estamos deseando que comience el mercado sí es verdad que nos gustaría que durase tres días y que se cerrara lo antes posible. Mi deseo es que a poder ser se cierre a las 11 de la mañana porque todo el mundo vuelve al redil y ya no te puede marear nadie”, comentó el técnico quien, no obstante, aguarda la llegada de un delantero (por Eslava) y un central que, si no es sub-23, supondría dar una nueva baja.