Alex Marcelo, jugador del Zamora CF: "Este puede ser el año que nos cambie la vida a todos"

Ha tardado más de lo que a él le hubiera gustado, pero Alex Marcelo ya ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del Zamora CF y eso que lleva entrenándose con el equipo desde el pasado noviembre. Acompañado por David Vizcaíno, que destacó la experiencia del nuevo rojiblanco como capitán en el Antequera y puso en valor su calidad, futbolística y humana, además del nuevo perfil que ofrecerá al entrenador, el mediocentro no ocultó sus ganas de sumar sus primeros minutos como rojiblanco, algo que podría suceder este sábado ante el todopoderoso Tenerife.

El mediocentro aseguró en su puesta de largo su intención de aportar al equipo peso y protagonismo con el balón, y recalcó que puede jugar, y así lo ha hecho durante su carrera, en varias posiciones, actuando de 6, de 8 e, incluso de 10, si así se lo requiere el míster. “Soy muy ambicioso y en el equipo tenemos que aspirar a todo”, indicó el jugador quien destacó que en el vestuario del Zamora CF hay mucho talento.

Ganas por debutar

En su presentación no ocultó que se “muere de ganas” por debutar, dejando claro que la motivación tanto propia como del resto de sus compañeros no será un problema. “No hay mayor motivación que esa: jugar contra el líder y en casa”, insistiendo en que los isleños, líderes destacados, son el plantel al que todos quieren batir y para lograrlo es importante “estar acertados en ambas áreas y apoyarnos en nuestra gente”. Con todo, el nuevo pupilo de Óscar Cano tiene claro que “este puede ser el año que nos cambie la vida todos”.

El mercado de fichajes sigue

Por otro lado, y hablando del mercado de fichajes, el director deportivo admitió que el club sí recibió una compensación económica por el traspaso de Eslava, y ahora se encuentran en la búsqueda de un delantero y un central. Respecto al delantero, aunque no lo confirmó, es Mario Losada el mejor posicionado y con quien están en negociaciones ya que encajaría en el sistema del entrenador, mientras que está la idea de incorporar un nuevo central para tener más recambios en primera línea.

Ahora mismo el Zamora CF tiene libre una ficha sénior y dos sub-23, por lo que, en el mejor de los casos, podría incluso no haber nuevas bajas, aunque Vizcaíno admitió que es complicado encontrar el perfil que buscan en un sub-23 ya que, si son buenos, los equipos no los quieren soltar.

Quedan quince días de mercado y movimientos sí se esperan.