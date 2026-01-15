Rufo Lucero encuentra acomodo: Del Zamora CF a Osasuna Promesas

Una semana después de confirmarse su salida del Zamora CF, el Club Atlético Osasuna ha anunciado un acuerdo con Rufo Lucero para incorporarlo de forma inmediata a la plantilla del Promesas. El jugador argentino llega con la carta de libertad tras disputar la primera vuelta de la competición en club rojiblanco y ha suscrito un compromiso con la entidad rojilla hasta la conclusión de la presente temporada, con opción unilateral por parte del club de extender el compromiso dos cursos más.

Rufo es un jugador de banda derecha que puede ocupar las posiciones de lateral y extremo. Se formó en las categorías inferiores de San Lorenzo de Almagro, con el que alcanzó su segundo equipo. Posteriormente jugó en otros equipos de su país como Club Atlético Aldosivi e Independiente Rivadavia. La temporada pasada recaló en el Zamora, disputando 33 partidos en los que marcó 4 goles, siendo muy importante para el equipo. En la presente campaña ha continuado teniendo protagonismo en uno de los equipos más fuertes de Primera Federación, actuando en 14 encuentros, 12 de ellos de titular, aunque desde la llegada de óscar Cano perdió protagonismo.