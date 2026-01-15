Raúl Pérez, entrenador del Recoletas Zamora: "Si no estamos en play-off para mí sería un fracaso"

Tras la agónica victoria de la pasada jornada, donde una canasta sobre la bocina de Pouye permitió ganar a Real Canoe (64-62), el Recoletas Zamora se encuentra ya con la mirada puesta en su próximo reto: un Castellón que ha ido de menos a más y llegará al Ángel Nieto (sábado, 19.30 horas) impulsado por su nueva americana que les ha permitido lograr cuatro victorias en los últimos 6 partidos.

En la plantilla naranja, y así lo manifestó Marta Fernández, saben que su rival ha mejorado ostensiblemente su rendimiento lo que les obligará a una concentración máxima si no quieren verse superadas. "Tenemos que estar centradas desde el inicio, cumpliendo con el plan de partido en el que estamos trabajando toda la semana para poder plantarles cara", indicó la jugadora que sabe que si no están al 100% pueden llegar sorpresas negativas. De hecho, todas en el vestuario son conscientes de la necesidad de estar mejor en defensa desde el principio porque "nuestro equipo es mucho de correr, de ritmo… y eso empieza desde atrás", expuso Fernández quien admitió que ante Canoe estuvieron mal en la primera parte, aunque pudieron rectificar a tiempo.

"Nos costaron mucho los uno por uno, cuando es uno de nuestros fuertes, y en la segunda parte sí estuvimos mejor, pero tuvimos que remar", añadió la naranja quien arrastra una lesión que le provoca bastante dolor y que le va a llevar a parar unas semanas para no forzar y llegar lo mejor posible a un play-off que mucho se tiene que torcer para que no lo disputen, y es que todo lo que no sea jugarlo sería un "fracaso". Así lo indicó el entrenador del Recoletas Zamora quien fue sincero sobre la evolución que ha tenido su plantilla estos meses y que dista mucho de lo que se creía el pasado verano con la bajada de presupuesto que experimentó el club. "Yo a principio de temporada pensaba que el objetivo era salvarnos", pero "ahora creo que ese pensamiento de estar en play-off es muy real". "A principios de temporada, a nivel de presupuesto era totalmente impensable por cómo estaban los equipos, pero en estos momentos todo lo que no sea meternos en playoff para mí sería un fracaso”, indicó Raúl Pérez quien argumentó este pensamiento durante la rueda de prensa previa al encuentro. "Hemos logrado nueve victorias en una vuelta, quizás con 4 con 5 más estamos metidos, si no ganamos cuatro partidos en la segunda vuelta, para mí sería un fracaso", apuntó el responsable de banquillo. "Ojalá nos metamos cuanto antes y estemos tranquilos el último mes y medio para poder intentar optar por estar cada vez más arriba".