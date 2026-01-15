Lucas Santana, jugador del BM Zamora: "Ante Astillero va a ser, con certeza, un partido muy complicado"

No hay ninguno partido fácil y en el BM Caja Rural saben que el de este fin de semana ante Astillero no será una excepción. Así lo confirmó Lucas Santana, portero pistacho, que espera un partido duro "como ya fue en la ida y eso que jugábamos en casa", en el Ángel Nieto. "Creo que, con el viaje, que es muy temprano (saldrán el domingo a primera hora para jugar a las doce del mediodía), va a ser con certeza muy complicado. Tenemos que hacerlo bien y entrar bien desde el principio para no sufrir hasta el final", comentó el brasileño que vive su primer año como Guerrero de Viriato. Sobre este asunto también habló en meta quien admitió que con lo que más está sufriendo es con el idioma, pero en el resto de cuestiones se siente muy bien integrado en un equipo al que ve en un gran momento, incluida la adaptación al tipo de balonmano que se juega en España y que difiere a la forma de jugar en Brasil o Portugal.

Con todo, el jugador aseguró que en el vestuario "estamos con las mismas ganas que teníamos antes de las vacaciones para conseguir el objetivo", confirmó. Al igual que su pupilo, Félix Mojón también espera un choque duro y físico, como suelen ser los enfrentamientos ante rivales de Santander, lo que les obligará a una exigencia extra para la que indicó que están preparados y que deben suplir con mucha concentración.