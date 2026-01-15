David Rodriguez, defensa del CD Tenerife: "Hay que hacerle el partido largo al Zamora"

El defensa del CD Tenerife, próximo rival del Zamora CF, David Rodríguez espera que su equipo prolongue la buena racha de resultados el próximo sábado en la visita al Ruta de la Plata, con el que comenzará la segunda vuelta en el grupo 1 de Primera Federación, y propone hacerle un "partido largo" al rival que dirige Óscar Cano, exentrenador del conjunto blanquiazul.

El zaguero isleño manifestó que el grupo está "muy bien físicamente, y eso es un punto a favor", y confía en competir de tú a tú a un adversario "al que le gusta tener el balón", seña de identidad del técnico granadino.

"Estuvo muy poco tiempo aquí, no le ayudaron los resultados, pero es muy buen entrenador, tiene las cosas claras y su trabajo se está viendo reflejado en el Zamora, donde lo está haciendo muy bien", ha relatado en relación a Óscar Cano. David Rodríguez reconoce que la baja del delantero Enric Gallego, quien deberá cumplir sanción por acumulación de amonestaciones, será importante, porque es "un pilar fundamental, no solo marcando goles, sino porque ayuda mucho defensivamente", pero está convencido de que su sustituto en el estadio Ruta de la Plata "lo hará igual de bien" que el ariete catalán. El zaguero tinerfeño es diestro, pero está jugando como lateral izquierdo, con la prioridad de "defender bien", lo que le pide su entrenador, Álvaro Cervera, aunque reconoce que tiene dificultades para llegar al ataque y centrar con la pierna izquierda, pero lo está practicando en los entrenamientos.

David Rodríguez ha calificado de "inmejorable" la primera vuelta del equipo blanquiazul, líder en solitario y con ocho puntos de ventaja sobre el Celta Fortuna, segundo clasificado. "El año pasado todo nos caía en contra y ahora está siendo todo lo contrario; en el último partido (ante el Talavera, 1-0), conseguimos el gol de César en el último minuto y son victorias de líderes, llevamos ocho jornadas sin perder, la dinámica es muy positiva y hay que aprovecharla", concluyó.

Junta de accionistas

El club rojiblanco hizo pública ayer la convocatoria para la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Ruta de la Plata este viernes a las 18:30 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el sábado 17 de enero de 2026 en el mismo lugar y a la misma hora. El orden del día incluye los habituales apartados de aprobación de la gestión económica y deportiva de la pasada campaña, y de las previsiones para la presente. n