El Club Albatros se impone en el doble derbi

El AB Club de Pádel Toyota Vía de la Plata de Series Nacionales Future resolvió con una gran victoria por 5-7 el derbi contra Pádel Duero en el Zamora Pádel Indoor el pasado fin de semana. Por su parte, el AB Club de Pádel Caja Rural de MLP Bronce recibió en su sede del Club Deportivo Albatros al Pádel Duero-Viriatos BigMat, en otro derbi que concluyó con una contundente victoria por 3-0. También en su sede, el Club Deportivo Albatros Caja Rural de MLP Plata recibó a El Canto del Pádel de Salamanca, en un enfrentamiento que se saldó con una importante victoria por 2-1 , un punto que cedió en el tie break del tercer set del disputadísimo partido femenino. Además, el AB Caja Rural de categoría Oro viajó a Segovia para disputar su encuentro contra el As Pádel Club. El resultado fue de 2-1, un punto de oro conseguido en el partido mixto.

El AB Club de Pádel Caja Rural de MLP categoría Plata. | FIRMA DE FOTO

Por su parte, el Club de Pádel Morales Activa continúa siendo uno de los grandes referentes del pádel zamorano, con una intensa actividad competitiva tanto en la Liga MLP (Major League Pádel), como en las Series Nacionales de Pádel. En la categoría Bronce, el Caja Rural–Tecozam se desplazó a Medina del Campo, donde consiguió una importante victoria por 1-2.

El Morales Caja Rural de Series Nacionales. | MA

En las Series Nacionales de Pádel Grand Slam, considerada la categoría reina, el FisioFyr se desplazó a Valladolid para enfrentarse al conjunto The Players. El encuentro fue muy igualado y se resolvió con una ajustada derrota por 7-5. En la Primera categoría 500 femenina, el único equipo femenino del club se desplazó también hasta Valladolid para medirse a La Tapita Castellana, logrando una clara victoria por 2-10 y cediendo únicamente un encuentro, en una actuación muy destacada.

El Caja Rural Tecozam de Major League. | MA

Por último, en la Segunda categoría de Futuros, el equipo masculino Tecozam recibió al Silmar Sport en las Instalaciones de Los Llanos, cayendo por 2-10 en un encuentro complicado en el que el rival se mostró superior. n