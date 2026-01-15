El Campeonato de España de Galgos llega a Nava del Rey con tres perras zamoranas

El Campeonato de España de Galgos se traslada este fin de semana al corredero de Nava del Rey tras disputar la primera ronda en la finca cercada de las Tramadas (Toledo). Y la provincia de Zamora llega con muchas opciones a estos cuartos de final que ya se disputarán en campo abierto pese a que en octavos se quedase por el camino Uva

La Federación advierte que se prevé "mucha igualdad entre los cuartofinalistas y pequeños detalles, pueden ser muy importantes a la hora de ganar o perder una eliminatoria" cuyo sorteo se celebra mañana a las 19:30 en el pabellón polideportivo de Nava del Rey.

Se espera que el terreno esté en perfecto estado. Las últimas lluvias en tierras castellanas y el posterior oreo, habrá dejado el "terreno de juego" en perfecto estado para la práctica de este deporte, para que la liebre y los galgos, pueda mostrarse físicamente en su máxima expresión, asegura la RFEG.

En cuanto al sexo de los participantes, ocho hembras lucharán de nuevo por la manteleta de España. Por cuarto año consecutivo, solo una hembra podrá ser campeona de España, aunque en el presente había un macho de Madrid, Ciro de Medinaceli, que perdía en octavos con muy mala suerte, acabando lesionado.

En cuanto a la edad. La perra de mayor edad es la actual campeona de españa Morería de Suerte, que tiene 3 años y 2 meses, seguida de Malina, 2 años y 8 meses, y las de menor edad son Zaina de Nebrixa de 22 meses de edad y Rabia de El Curré, con 24 meses. El resto de cuartofinalistas se sitúa en torno a los 26-28 meses.

Respecto a la capa de los participantes que siguen en competición, predomina el color negro con cinco cuartofinalistas, dos son de capa barcina y una de capa barquillo. La Federación recuerda que de los últimos diez campeones de España, cinco han sido de capa negra, cuatro de capa barcina y uno de capa colorada.

En cuanto a la procedencia de las galgas participantes, será un duelo a cuatro bandas entre castellano manchegos, castellano leoneses, extremeños y una andaluza. La última Campeona de España castellano manchega, fue en el mismo acotado donde se correrá el próximo sábado, Aitana de Hermanos Bravo (Nava del Rey, 2024). Por otro lado, la última campeona andaluza fue Anika de Pinante (El Borlón 2023), la última extremeña lo hacía en 2010 en Rielves con Ajera, mientras que la última ganadora castellano leonesa fue en Madrigal, la que aún se mantiene en competición por Extremadura, Morería de Suerte 2025, que como se sabe es de padres criados en Zamora.

Los datos de las tres galgas que defienden al deporte galguero zamorano son los siguientes:

Uva de El Verdejo es un hembra barcina. nacida el 10 de julio de 2023, propiedad Pablo Lorenzo Fortes que compite por el Club Galguero Ibérico de Salamanca. Fue campeona del Grupo III de Castilla y León.

En las fases previas ha corrido 8 liebres, la que menos ha corrido hasta el momento, de las cuales 2 nulas y 6 válidas. Con un sumatorio de tiempo total de 12 min 50 seg, con un tiempo medio por carrera de 1:36. En el Nacional ha corrido 5 liebres 3 válidas y 2 nulas, con un sumatorio de tiempo de 5:04 y un tiempo medio por carrera de 1:01. Ha ganado dos y ha perdido 1, esta perra está amonestada.

Malina de Pérez Valentín es una hembra de capa barquillo nacida el 15 de mayo de 2023, propiedad del zamorano Daniel Lozano Perez. Compite con la ficha del Club Galguero Virgen del Agua de Segovia y fue campeona del Grupo IV de Castilla y León. En las fases previas ha corrido 9 liebres, de las cuales 2 nulas y 7 válidas. Con un sumatorio de tiempo total de 10 min 50 seg, la que menos tiempo ha estado en carrera, con un tiempo medio por carrera de 1:12. Hasta el momento esta perra está invicta. En el Nacional ha corrido 3 liebres 2 válidas y 1 nula, con un sumatorio de tiempo de 3:58 y un tiempo medio por carrera de 1:19. Ha ganado las dos. Sigue invicta.

Morería de la suerte es la actual Campeona de España, una hembra negra nacida el 26 de noviembre de 2022 de padre y madre zamoranos, cuyo propietario es Moisés Silva Lobato. Compite con el Club Galguero A.D.G.E. extremeño. Fue campeona del Grupo Mixto Andalucia / Extremadura.

En las fases previas ha corrido 19 liebres, de las cuales 12 nulas y 7 válidas. Con un sumatorio de tiempo total de 17 min 05 seg, con un tiempo medio por carrera de 54 seg. En el Nacional ha corrido 10 liebres 2 válidas y 8 nulas, con un sumatorio de tiempo de 7:09 y un tiempo medio por carrera de 0:43. Ha ganado las dos. Hasta el momento esta invicta en el presente año.

Las tres hembras zamoranas correrán este sábado 17 en Nava del Rey los cuartos de final . El reconocimiento veterinario está previsto a las 10:00 horas y la presentación de los galgos participantes en cuartos a las 10:30 horas, así como el inicio del directo en el canal YouTube de la FEG.n