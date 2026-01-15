Bádminton: el zamorano Raúl López logra tres medallas en Alfajarín

El CD Bádminton Zamora regresó a la competición tras las Navidades en Alfajarín, una prueba Máster N4 para categoría Senior en la que participó Raúl López que realizaba un muy buen campeonato logrando tres medallas, dos de plata y una de oro. Empezaba la competición en la modalidad de dobles mixtos junto a su compañera habitual Elena Krasheninnikova (CB Arroyo de Tejada, Madrid), ganando dos de sus tres partidos de grupo de manera contundente pero perdiendo el tercer y decisivo frente a los ganadores de la competición tras un disputado partido a tres sets.

En la modalidad individual lograba alcanzar la final, marcada por la extrema igualdad que se decidió con un marcador de infarto de 24-22 y 25-23 en su contra, logrando así la medalla de plata. La medalla de oro vino en la modalidad de dobles masculino junto a su pareja de campeonato Víctor Medina, pasando la fase de grupos y las semifinales con claridad. Ya en la final y tras un partido trepidante y lleno de buen juego, Raúl y su pareja lograban alzarse con la victoria y la medalla de oro.

Por otro lado, se disputaba en Ponteareas (Pontevedra) el Master N5 para categoría sub15 al cual acudieron los hermanos Pinto Botella. Buen campeonato disputado por ambos, logrando Deme un oro y una plata, aunque se notó la falta de ritmo por el parón navideño.

Félix, el pequeño de los hermanos, acudía con el objetivo de disputar buenos partidos y coger más experiencia en una categoría superior a la suya, logrando una más que meritoria victoria en individual contra un volantista 2 años mayor que él. Deme por su parte lograba alcanzar las dos finales que tenía a su alcance sin ninguna dificultad. En Dobles Masculino junto a su pareja habitual Nuno Alonso (CB Laguna), ganaba de forma clara y contundente con un resultado de 21-13 y 21-18 mientras que en la categoría individual perdería contra el mismo Nuno en una final marcada por la igualdad en el primer set que cayó del lado del vallisoletano por pequeños detales y que ya en el segundo, Deme nada pudo hacer y mostró la falta de ritmo por el inicio de temporada. n