400 corredores buscarán el triunfo en los Cañones del Duero de Fermoselle

Dos días, cuatro modalidades: una aventura total. Todo está ya preparado en Fermoselle para acoger este fin de semana una prueba de atletismo de montaña que contará con 400 participantes, lo que ya es un éxito por anticipado y es que las inscripciones ya están agotadas. Bajo la denominación "Cañones del Duero Trail Adventure" se llevará a cabo una prueba deportiva que recorrerá una de las zonas más bellas de la comarca de Sayago y que, bajo la organización del CD Ironbayo, aunará deporte y promoción turística, uno de los grandes objetivos comentados por el alcalde fermosellano, José Manuel Pilo.

Con el amparo de Diputación, Caja Rural, Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Duero-Duoro y el propio Ayuntamiento de Fermoselle, se han diseñado dos intensas jornadas de trail. Todo arrancará el sábado 17 con una crono nocturna de 4,5 kilómetros y 210 metros de desnivel desde la ermita de Santa Cruz al Castillo de Doña Urraca, en el municipio fermosellano, y todos los que la finalicen tendrán un bonus para las carreras del domingo.

Ya en jornada dominical, habrá dos distancias, además de la ruta de senderismo para aquellos que prefieron caminar. Por un lado, estará el Sprint Trail, de 10,5 kilómetros y 240 metros de desnivel, y el Adventure Trail, de 24 kilómetros de recorrido y casi mil metros de desnivel positivo. Con salida y meta desde la plaza mayor, habrá premios para los primeros clasificados de la general absoluta y por categorías, y se confía en que todo salga a la perfección gracias a la presencia de 80 voluntarios que velarán por la seguridad de los presentes.

Nuevo circuito provincial

Se trata, además, de la primera prueba del nuevo circuito provincial Zamora Trail Series que tendrá su continuidad a lo largo del año con carreras en Carbajales, Pino de Oro, Pueblica de Valverde, Viñas… sin olvidar la Raya Trail, aunque cada una se irá anunciando de forma individual.

Tras la celebración de todas las pruebas, ya en el mes de diciembre se hará una clasificación general para premiar a los mejores de este circuito provincial, como también ocurre con las pruebas de BTT.