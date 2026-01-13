Vino de Toro Caja Rural no se baja de la élite regional del campo a través

El Vino de Toro Caja Rural se mantuvo un año más en la élite del Campeonato de Castilla y León de Cross disputado en el Circuito la Cañada de Covaresa de Valladolid, al que acudió con 65 corredores de todas las categorías que se disputaron. En la categoría absoluta, el club toresano fue el más numeroso con 26 corredores que alcanzaron los siguientes resultados: 10º. Daniel Sanz; 24º. Guillermo Rubio, 26º. Adrián Eronimedes, 37º Hugo Turienzo y 40º. Jorge Rodríguez.

Benavente Atletismo volvió a estar muy bien representado. | BAT

Además destacaron: Oscar Herrero 22º, Hugo Tardón 30º, Ignacio de la Cuesta 31º, Alejandro Carabias 32º,Raul González 33º, Santos Francisco 34º y Diego Morejón 36º.

Los primeros compases de la carrera absoluta masculina. | VTCR

El Vino de Toro Caja Rural lograba una meritoria cuarta posición, por un solo punto, en la clasificación general por clubes, en uno de los campeonatos autonómicos de campo a través mas disputados de los últimos años. El título se lo llevó el todopoderoso Vicky Foods Athletics que con 20 puntos, y segundo fue el Atlético Salamanca con 67 puntos, mientras el Macotera Jamon Prim apeaba del podio al Vino de Toro Caja Rural que sumó 88 puntos.

En la categoría Sub 23 Alvaro Jaén lograba una gran quinta posición, después de realizar una emocionante carrera.

En las categorías menores, cabría destacar al corredor sub 12 Lukas Villarón que terminó en 4º lugar; Manuel Roldán Ruiz, también realizaría una meritoria participación y Roberto Cuadrado era 63º. Alicia Vaquero Martínez 36ª, Celia Coca 67ª, Irene Galache 68ª y Aeris Gallo 74ª, clasificaban al equipo sub 12 como 9º. Las Sub 14 Elisa Urtasun 17ª, Emma Méndez 18ª, Mayte Escudero 49ª y Marta Velázquez 59, serian la 4 corredoras que puntuarian para que el equipo terminase quinto. Sara Avedillo, Yisela Vasallo , Alba Prieto y Nuria Rodríguez completaron el equipo Sub 14 femenino.

Destacada actuación también la de Adrián Sanchez en la categoría Sub 16, que lograba entrar por línea de meta en la 5ª posición, después de haber peleado con el grupo de cabeza durante buena parte de los 3000 metros que disputaron. Sergio Marbán fue 37º, Joao Freitas 61º, Raúl Rodríguez 66º, Alvaro Hernández 82º, Daniel Torrecilla 94º y Asier Vergel 95º, formaron el equipo que acabaría en 8ª posición.

En la categoría sub 18, Daniel Perez 56º, Isaac Sanchez 69º, Pablo Hdez 70º e Ivan Bueno 75º, puntuaban para ser novenos. Por su parte Patricia Navarro y Amaia Mendieta finalizaban en la 59ª y 64ª posición respectivamente.

En Sub 16, Gabriela Herrero, Elisa Cruz y Carla Domínguez, acabaron en la 55ª, 89ª y 94ª posición, respectivamente.

También tomaron parte en este Campeonato Autonómico de Campo a Través, Angel Vecilla que finaliza en la 26º posición en la categoría sub 20 en su debut en una prueba federativa y de campo a través.

Oliver Matilla, en la categoría Sub 14 finalizaria en la 90º posición y la fondista senior Lydia Núñez Prieto alcanzaba en su debut en el Campeonato en la 29ª posicion.

Benavente Atletismo

El Benavente Atletismo también rindió a un altísimo nivel alcanzando el noveno puesto con el equipo absoluto masculino y con el sub 18 femenino junto a la décima plaza en el sub 16 masculino. Además Daniel González terminó décimo primero en sub 23 y María Ganado séptima en sub 14 femenino.

Otros puestos destacados fue el décimo quinto de Lucía Maniega en sub 20 o el 27 de Adrián Bouzada en sub 16.

Pero el mejor resultado para el atletismo benaventano fue el título de campeón autonómico sub 18 conseguido por Sergio Gangoso en el debut con su nuevo club, el Vicky Foods Athletics. La expedición del club Benavente atletismo estuvo compuesta por 33 atletas. n