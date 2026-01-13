Vingegaard correrá Volta y Giro antes de afrontar el Tour

Jonas Vingegaard, dos Tours y una Vuelta lo contemplan, convertirá la Volta (del 23 al 29 de marzo) en una carrera de alto voltaje, en lo que ya se anuncia como un apasionado duelo por la victoria con Remco Evenepoel, en lo que será todo un ensayo del ciclista danés para afrontar el reto de intentar la victoria en el Giro (la ronda italiana se disputa entre el 8 y el 31 de mayo).

Nada de clásicas y todo enfocado a convertirse en el corredor en activo que logra la victoria en las tres ‘grandes’. A Vingegaard le supondrá un esfuerzo extra porque después del Giro llegará el Tour -no se contempla ninguna renuncia a la principal prueba del calendario-. La ronda francesa se inicia en Barcelona y hasta la capital catalana Vingegaard y Tadej Pogacar -vencedor de las dos últimas ediciones del Tour- no se verán las caras. Los dos últimos años la Grande Boucle ha terminado con el esloveno vestido de amarillo y el corredor danés en segunda posición.

Vingegaard descubrió este martes el calendario de competición en este curso ciclista. Debuta en febrero (16 al 22) en el UAE Tour donde coincidirá, como después en Catalunya, con Evenepoel. Como Pogacar enfoca el camino previo al Tour con las clásicas primaverales y Vingegaard no tiene previsto acudir a las vueltas a Romandía y Suiza, donde participará Pogacar, hasta el 4 de julio, salida de Barcelona e inicio del Tour, no coincidirán en ninguna competición.

“Me encantaría añadir la ‘maglia rosa’ a mi colección. El recorrido del Giro es magnífico para mí. Además, no es tan exigente como otros años por lo que la combinación Giro-Tour es una opción favorable para mí”. Vingegaard nunca ha corrido la ronda italiana, que afrontará por primera vez con 29 años. Su ya excompañero Simon Yates, que anunció la retirada por sorpresa la semana pasada, es el vigente vencedor de la prueba.

En el Giro del año pasado fue esencial la colaboración de Wout van Aert para que Yates lograse el triunfo. El astro belga, que está convaleciente de una pequeña fractura en el tobillo, anunció también este martes el calendario de carreras que se enfoca con las clásicas primaverales, principalmente Milán-San Remo, Flandes y París-Roubaix. Luego correrá el Tour antes de afrontar la Vuelta, carrera que tuvo que abandonar por una grave caída en 2024, cuando aspiraba a ganar el jersey verde de los puntos y el de topos de la montaña. “Tengo una cuenta pendiente con la Vuelta”, recalcó el corredor flamenco desde La Nucia donde el conjunto del Visma está efectuando la concentración invernal.