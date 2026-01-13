Una primera vuelta con nota alta para el Recoletas Zamarat

Pocos podrían pensar al comienzo de la temporada que un Recoletas Zamarat con un presupuesto recortado a la mitad respecto al ejercicio anterior, pudiera terminar la primera vuelta de la Liga situado en la sexta posición de la clasificación de la Liga Challenge, un resultado que cobra todavía más valor pensando en que Raúl Pérez, no ha podido contar en estos primeros quince partidos ni siquiera en la pretemporada con su plantilla al completo. El técnico extremeño ha tenido que asumir la enorme responsabilidad de sustituir en el banquillo a un técnico de las máximas garantías como es Ricardo Vasconcelos y con una plantilla que él mismo diseñó y a la que le está sacando un rendimiento muy superior al presupuesto económico que le ha puesto en sus manos el club naranja.

Ha sido una primera vuelta con solo seis partidos perdidos: Oses, Celta, Adareva, Unicaja, Azulmarino o Extremadura y de estos seis partidos, tal vez los de Adareva y AlQazeres nunca debieron perderse, mientras que en el del Celta, con un poco de suerte podría haber llegado la décima victoria.

Estos datos hacen concebir esperanzas de que en la segunda vuelta puedan cambiar todavía a mejor las cosas a poco que las lesiones comiencen a respetar al equipo. Las ausencia de Marta Fernández, Florencia Niski o Aina Martín fueron un lastre muy importante para esta plantilla tan corta que hasta el último partido con victoria ante Canoe no se pudo superar y el entrenador ya pudo disponer de todas sus jugadoras.

El Recoletas iniciará la segunda vuelta el próximo sábado en el Ángel Nieto contra un Castellón que parece asequible, pero a continuación vendrán dos rivales por el play off como son Osés en Pamplona y Celta de Vigo en el municipal zamorano.

Ha sido una primera vuelta que ha respondido a las espectativas respecto al reso de rivales y si no se han producido grandes sorpresas, tampoco ha habido equipos que decepcionasen respecto a las espectativas creadas.

Y si alguno cumplió con lo previsible, y con creces, ha sido el Azulmarino Mallorca que se ha convertido en el primero que gana todos los partidos de la primera vuelta en la historia de esta Liga Challenge, en ser el mejor campeón de invierno, título que el Zamarat ya se llevó en años anteriores. Una primera vuelta perfecta firmada con su decimoquinto triunfo consecutivo ante un Fustecma NBF Castelló que no pudo evitar este gran resultado.

Azulmarino ha firmado unos números insuperables pero del equilibrio de su plantilla habla el que no haya conseguido hasta el momento ningún MVP. Un equipo de ensueño que ayer mismo se reforzó, tal vez de forma definitiva, para conseguir el ascenso directo con la que es la mejor jugadora española de todos los tiempos, Alba Torrens, que regresa a la competición en el equipo de su ciudad natal. n