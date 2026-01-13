Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Primera RFEF

Óscar Cano, entrenador del Zamora CF, "conquista" a los entrenadores de la provincia

El técnico dio una charla en la Delegación de fútbol

Óscar Cano &quot;conquistó&quot; a los entrenadores zamoranos en su charla en la Delegación | RFCYLF

P. F.

Óscar Cano conquistó a las decenas de entrenadores que acudieron a la Delegación Provincial de Fútbol para participar en una jornada de formación. El responsable del Zamora habló sobre identidad y observación del juego con la ponencia "El entrenador ante la realidad y la ficción", y deleitó a los presentes con vivencias y experiencias personales después de tantos años en los banquillos.

