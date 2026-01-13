El delantero Eslava causa baja en el Zamora CF

El baile de altas y bajas en este periodo invernal en el Zamora CF ha continuado este martes con la sorprendente baja que ha causado Javier Eslava, uno de los jugadores en los que más esperanzas había puesto el club rojiblanco al comienzo de la temporada. Eslava no ha tenido muchas oportunidades de juego tanto con Sabas como con Óscar Cano y hasta el momento tan sólo había marcado tres goles en lo que va de esta su primera temporada en el club rojiblanco.

La marcha de Eslava se produce tras alcanzar un acuerdo con el Ibiza.

Esta baja abre una serie de incógnitas respecto a la reestructuración del equipo que dirige Óscar Cano ya que en un principio, las necesidades pasaban por un defensa central y un medio centro creativo. Cano ha dado la baja al argentino Rufo Lucero en la banda derecha, y ha incorporado para el centro del campo a Álex Marcelo. Ahora con la baja de Eslava se abre un hueco en la delantera que resulta difícil de predecir cómo se va a cubrir, aun que este traspaso al Ibiza podría traer emparejado, según se ha rumoreado en los últimos días, la llegada desde el club balear del también delantero Davo.

"Compromiso, humildad y trabajo diario hasta el último día. Gracias por sumar siempre y mucha suerte en lo que venga", apuntó el Club en sus redes sociales respecto a Javi Eslava.

La rumorología también apuntaba en los últimos días la posible baja de Erik que buscaría disponer de más minutos en otro equipo, y su baja en el centro de la defensa podría ser cubierta con el regreso de Adrián Bolo.