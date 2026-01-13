CN Zamora alcanza el título de Castilla y León Master

El Club Deportivo Natación Zamora ha vuelto a hacer historia en casa. Tras una jornada de competición intensa en la Piscina Municipal Los Almendros, el club se ha alzado con el título del XIII Campeonato de Castilla y León Open de Natación Máster de Invierno, logrando así su tercera victoria consecutiva en esta cita regional.

La superioridad del equipo zamorano fue incontestable desde las primeras series de la mañana. El C.D. Natación Zamora finalizó la competición con un total de 1.113 puntos, dejando muy atrás al Club Natación Palencia (793 puntos) y al Club Tenis Chamartín de Madrid (770 puntos), quienes completaron el podio en segunda y tercera posición respectivamente.

Un medallero de récord

El despliegue de talento de los 38 nadadores del club local se tradujo en una cosecha de metales sin precedentes. El equipo zamorano logró subir al podio en 109 ocasiones, desglosadas de la siguiente manera: 55 medallas de oro, 29 de plata y 25 de bronce.

Más allá de las medallas, el campeonato sirvió para certificar el excelente estado de forma de la natación máster en Zamora. Los integrantes del club lograron batir un total de 15 récords de Castilla y León, estableciendo nuevas plusmarcas territoriales que confirman al C.D. Natación Zamora como la referencia de la categoría.

Éxito organizativo y deportivo

La jornada, que se extendió durante mañana y tarde, fue un éxito tanto en el plano deportivo como en el organizativo. El numeroso bloque del club, compuesto por 20 mujeres y 18 hombres, demostró una gran cohesión en las 143 pruebas individuales y, especialmente, en los 16 relevos, donde la animación en las gradas de Los Almendros fue determinante para llevar en volandas a los nadadores locales.

Con este "triplete" (2024, 2025 y 2026), el Club Deportivo Natación Zamora consolida un ciclo de oro y pone ya sus miras en las próximas citas nacionales, con la confianza que otorga haber dominado con autoridad el campeonato regional.

Records batidos:

Sara Pomar Solana con 36.07 en 50 m Braza (categoría 30+ ).

Eva Espinosa Calvo con 01:17.42 en 100 m Braza (categoría 30+ ).

Eva Aporta del Testo con 32.17 en 50 m Mariposa (categoría 35+ ).

Eva Aporta del Testo con 01:16.38 en 100 m Estilos (categoría 35+ ).

Carmen Elena Diez-Andino Ruiz con 01:20.70 en 50 m Espalda (categoría 75+ ).

Carmen Elena Diez-Andino Ruiz con 01:18.18 en 50 m Espalda (categoría 75+ ).

Carmen Elena Diez-Andino Ruiz con 02:41.90 en 100 m Espalda (categoría 75+ ).

Carmen Elena Diez-Andino Ruiz con 05:33.79 en 200 m Espalda (categoría 75+ ).

Sergio Gutierrez Trujillo con 01:09.75 en 100 m Braza (categoría 30+ ).

Angel Cuadrado Pérez con 58.53 en 100 m Libre (categoría 40+ ).

Luis Ignacio Fernández Llanos con 03:12.19 en 200 m Braza (categoría 55+ ).

Norberto Martín-Anero Avedillo con 01:43.99 en 100 m Mariposa (categoría 60+ ).

Norberto Martín-Anero Avedillo con 03:21.42 en 200 m Estilos (categoría 60+ ).

Norberto Martín-Anero Avedillo con 07:11.64 en 400 m Estilos (categoría 60+ ).

4x50m Libre Femenino con 2:02.16 (categoría 120+), compuesto por Irene Fernández Sánchez, Eva Espinosa Cano, Ana Peláez Gómez y Eva Aporta Del Teso

Resultados individuales completos

Mario Mosquera Froufe - 50m Libre 30+ - 2º - 25.63

Mario Hernandez Vaquero - 50m Libre 35+ - 3º - 29.38

Angel Cuadrado Perez - 50m Libre 40+ - 1º - 27.08

Cesar Feltrero Garcia - 50m Libre 40+ - 3º - 28.11

Sergio Calvo Bartolome - 50m Libre 40+ - 6º - 31.60

Israel Peralta Perez - 50m Libre 45+ - 2º - 28.22

Roberto Garcia Ezquerro - 50m Libre 45+ - 3º - 28.34

Luis Gil Manso - 50m Libre 45+ - 6º - 31.82

Jose Angel Centeno Fernandez - 50m Libre 50+ - 7º - 35.61

Norberto Martin-Anero Avedillo - 50m Libre 60+ - 1º - 32.64

Carlos Gallego Morillo - 50m Libre 60+ - 8º - 40.57

Antonio-Manuel Pelaez Franco - 50m Libre 60+ - 9º - 41.36

Silvia Lopez Jimenez - 50m Libre 20+ - 4º - 29.93

Laura Argüello Nuñez - 50m Libre 30+ - 1º - 33.73

Eva Aporta Del Teso - 50m Libre 35+ - 1º - 29.82

Paula De La Torre Lopez - 50m Libre 40+ - 1º - 30.88

Maria Teresa Alonso Navarro - 50m Libre 45+ - 2º - 33.81

Silvia Torio Mateos - 50m Libre 45+ - 6º - 46.17

Marta Lucas Cocho - 50m Libre 50+ - 1º - 47.64

Silvia Vela Garcia - 100m Espalda 45+ - 2º - 1:45.87

Maria Victoria Garcia Lopez - 100m Espalda 70+ - 1º - 2:37.94

Carmen Elena Diez-Andino Ruiz - 100m Espalda 75+ - 1º - 2:41.90

Sergio Gutierrez Trujillo - 50m Braza 30+ - 2º - 31.52

Pedro Fraile Muñoz - 50m Braza 30+ - 4º - 39.97

Sergio Calvo Bartolome - 50m Braza 40+ - 4º - 42.33

Samuel Perez Hernandez - 50m Braza 45+ - 2º - 37.72

Roberto Garcia Ezquerro - 50m Braza 45+ - 3º - 38.78

Rodrigo Segurado Hernandez - 50m Braza 45+ - 4º - 40.81

Ivan Salvador Estabanez - 50m Braza 45+ - 5º - 43.65

Luis Ignacio Fernandez Llanos - 50m Braza 55+ - 3º - 38.06

Antonio-Manuel Pelaez Franco - 50m Braza 60+ - 3º - 51.62

Ana Pelaez Gomez - 50m Braza 25+ - 1º - 41.56

Sara Pomar Solana - 50m Braza 30+ - 2º - 36.07

Lidia Prieto Belver - 50m Braza 35+ - 2º - 47.92

Beatriz Peralta Perez - 50m Braza 40+ - 1º - 42.21

Silvia Torio Mateos - 50m Braza 45+ - 5º - 52.94

Susana Hernandez Arribas - 50m Braza 50+ - 2º - 46.25

Mario Mosquera Froufe - 100m Mariposa 30+ - 1º - 1:01.25

Mario Hernandez Vaquero - 100m Mariposa 35+ - 3º - 1:15.91

Maria Teresa Alonso Navarro - 100m Mariposa 45+ - 1º - 1:41.33

Sergio Gutierrez Trujillo - 100m Estilos 30+ - 1º - 1:05.89

Cesar Feltrero Garcia - 100m Estilos 40+ - 4º - 1:15.28

Israel Peralta Perez - 100m Estilos 45+ - 1º - 1:15.97

Rodrigo Segurado Hernandez - 100m Estilos 45+ - 4º - 1:30.20

Silvia Lopez Jimenez - 100m Estilos 20+ - 1º - 1:17.17

Ana Pelaez Gomez - 100m Estilos 25+ - 1º - 1:23.40

Laura Argüello Nuñez - 100m Estilos 30+ - 1º - 1:30.27

Eva Aporta Del Teso - 100m Estilos 35+ - 1º - 1:16.38

Paula De La Torre Lopez - 100m Estilos 40+ - 1º - 1:18.07

Beatriz Peralta Perez - 100m Estilos 40+ - 4º - 1:31.04

Pedro Fraile Muñoz - 200m Libre 30+ - 3º - 2:42.32

Angel Cuadrado Perez - 200m Libre 40+ - 1º - 2:17.80

Luis Gil Manso - 200m Libre 45+ - 3º - 2:34.75

Ivan Salvador Estabanez - 200m Libre 45+ - 5º - 3:11.65

Jose Angel Centeno Fernandez - 200m Libre 50+ - 4º - 2:55.32

Carlos Gallego Morillo - 200m Libre 60+ - 3º - 3:27.70

Silvia Vela Garcia - 200m Libre 45+ - 2º - 3:00.30

Marta Lucas Cocho - 200m Libre 50+ - 2º - 3:52.71

Maria Victoria Garcia Lopez - 200m Libre 70+ - 1º - 4:53.62

Carmen Elena Diez-Andino Ruiz - 200m Libre 75+ - 1º - 5:09.22

Samuel Perez Hernandez - 200m Braza 45+ - 1º - 3:06.41

Luis Ignacio Fernandez Llanos - 200m Braza 55+ - 1º - 3:12.19

Eva Espinosa Cano - 200m Braza 30+ - 1º - 2:46.74

Sara Pomar Solana - 200m Braza 30+ - 2º - 2:46.93

Irene Fernandez Sanchez - 200m Braza 30+ - 3º - 2:51.42

Lidia Prieto Belver - 200m Braza 35+ - 3º - 3:58.64

Susana Hernandez Arribas - 200m Braza 50+ - 2º - 3:34.96

Norberto Martin-Anero Avedillo - 400m Estilos 60+ - 1º - 7:11.64

Irene Fernandez Sanchez - 400m Estilos 30+ - 1º - 5:41.34

Eva Espinosa Cano - 400m Estilos 30+ - 2º - 5:52.56

Mario Mosquera Froufe - 50m Mariposa 30+ - 1º - 27.24

Mario Hernandez Vaquero - 50m Mariposa 35+ - 3º - 31.54

Cesar Feltrero Garcia - 50m Mariposa 40+ - 4º - 31.79

Rodrigo Segurado Hernandez - 50m Mariposa 45+ - 4º - 41.26

Norberto Martin-Anero Avedillo - 50m Mariposa 60+ - 2º - 38.62

Silvia Lopez Jimenez - 50m Mariposa 20+ - 1º - 31.96

Eva Aporta Del Teso - 50m Mariposa 35+ - 1º - 32.17

Paula De La Torre Lopez - 50m Mariposa 40+ - 1º - 34.83

Beatriz Peralta Perez - 50m Mariposa 40+ - 3º - 40.34

Maria Teresa Alonso Navarro - 50m Mariposa 45+ - 2º - 38.38

Sergio Gutierrez Trujillo - 100m Braza 30+ - 1º - 1:09.75

Pedro Fraile Muñoz - 100m Braza 30+ - 3º - 1:28.68

Samuel Perez Hernandez - 100m Braza 45+ - 3º - 1:24.01

Roberto Garcia Ezquerro - 100m Braza 45+ - 4º - 1:26.85

Luis Gil Manso - 100m Braza 45+ - 5º - 1:34.88

Rodrigo Segurado Hernandez - 100m Braza 45+ - 7º - 1:34.99

Luis Ignacio Fernandez Llanos - 100m Braza 55+ - 3º - 1:25.04

Antonio-Manuel Pelaez Franco - 100m Braza 60+ - 2º - 2:04.01

Ana Pelaez Gomez - 100m Braza 25+ - 1º - 1:31.28

Eva Espinosa Cano - 100m Braza 30+ - 1º - 1:17.42

Irene Fernandez Sanchez - 100m Braza 30+ - 3º - 1:19.28

Lidia Prieto Belver - 100m Braza 35+ - 3º - 1:47.80

Beatriz Peralta Perez - 100m Braza 40+ - 2º - 1:33.41

Silvia Torio Mateos - 100m Braza 45+ - 7º - 1:59.06

Susana Hernandez Arribas - 100m Braza 50+ - 3º - 1:38.32

Ivan Salvador Estabanez - 50m Espalda 45+ - 1º - 51.76

Jose Angel Centeno Fernandez - 50m Espalda 50+ - 4º - 49.76

Carlos Gallego Morillo - 50m Espalda 60+ - 2º - 51.33

Lidia Prieto Belver - 50m Espalda 35+ - 1º - 48.45

Paula De La Torre Lopez - 50m Espalda 40+ - 1º - 36.13

Silvia Torio Mateos - 50m Espalda 45+ - 5º - 1:00.46

Maria Victoria Garcia Lopez - 50m Espalda 70+ - 1º - 1:13.73

Mario Mosquera Froufe - 100m Libre 30+ - 2º - 55.66

Sergio Gutierrez Trujillo - 100m Libre 30+ - 5º - 58.67

Pedro Fraile Muñoz - 100m Libre 30+ - 9º - 1:14.46

Mario Hernandez Vaquero - 100m Libre 35+ - 4º - 1:06.44

Angel Cuadrado Perez - 100m Libre 40+ - 1º - 58.53

Israel Peralta Perez - 100m Libre 45+ - 2º - 1:00.81

Roberto Garcia Ezquerro - 100m Libre 45+ - 4º - 1:05.95

Antonio-Manuel Pelaez Franco - 100m Libre 60+ - 5º - 1:41.83

Silvia Lopez Jimenez - 100m Libre 20+ - 4º - 1:06.47

Laura Argüello Nuñez - 100m Libre 30+ - 2º - 1:15.03

Eva Aporta Del Teso - 100m Libre 35+ - 1º - 1:07.36

Silvia Vela Garcia - 100m Libre 45+ - 1º - 1:22.34

Marta Lucas Cocho - 100m Libre 50+ - 3º - 1:45.29

Maria Victoria Garcia Lopez - 100m Libre 70+ - 1º - 2:24.14

Maria Teresa Alonso Navarro - 200m Espalda 45+ - 2º - 3:25.63

Carmen Elena Diez-Andino Ruiz - 200m Espalda 75+ - 1º - 5:33.79

Angel Cuadrado Perez - 400m Libre 40+ - 1º - 5:13.10

Cesar Feltrero Garcia - 400m Libre 40+ - 2º - 5:28.08

Ivan Salvador Estabanez - 400m Libre 45+ - 1º - 6:57.72

Jose Angel Centeno Fernandez - 400m Libre 50+ - 5º - 6:24.11

Silvia Vela Garcia - 400m Libre 45+ - 2º - 6:22.50

Susana Hernandez Arribas - 400m Libre 50+ - 1º - 7:15.65

Marta Lucas Cocho - 400m Libre 50+ - 2º - 8:00.89

Israel Peralta Perez - 200m Estilos 45+ - 2º - 2:46.04

Samuel Perez Hernandez - 200m Estilos 45+ - 3º - 2:53.42

Norberto Martin-Anero Avedillo - 200m Estilos 60+ - 1º - 3:21.42

Ana Pelaez Gomez - 200m Estilos 25+ - 3º - 3:06.77

Eva Espinosa Cano - 200m Estilos 30+ - 1º - 2:37.20

Irene Fernandez Sanchez - 200m Estilos 30+ - 2º - 2:38.76

Laura Argüello Nuñez - 200m Estilos 30+ - 4º - 3:10.65

