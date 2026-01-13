Abierto el plazo de renovación de las actividades deportivas en Benavente

El Ayuntamiento de Benavente informa desde su Concejalía de Deportes que ya se encuentra abierto el plazo de renovación de las actividades deportivas municipales cuatrimestrales de gimnasia de mantenimiento (nivel iniciación, intermedio y avanzado) combo gym, sumba y yoga, hasta el viernes, 16 de enero.

Las personas interesadas en renovar su participación deberán rellenar el formulario de renovación que se encuentra en la página web www.benavente.es y entregarlo en la Oficina de Deportes del Edificio Administrativo de la Avenida El Ferial (3ª planta) o enviarlo a través del correo electrónico actividadesdeportivas@benavente.es

En caso de que siguieran quedando plazas libres, se admitirían nuevas inscripciones entre el 19 y el 25 de enero de 2025. Los/as interesados/as podrán informarse de si existen plazas libres para nuevas inscripciones en el correo electrónico actividadesdeportivas@benavente.es y en el teléfono 980630445 Extensión 2407, de lunes a viernes, entre las 9:15 y las 14:00 h.

Para formalizar la inscripción, se deberá rellenar el boletín de inscripción disponible en la web del Ayuntamiento de Benavente o en la 3ª planta del Edificio Administrativo de la Avenida El Ferial, pudiendo entregarlo presencialmente en la Oficina de Deportes o por correo electrónico en actividadesdeportivas@benavente.es