Los 10 Kilómetros de Fuentesaúco serán el 12 de abril

Fuentesaúco volverá a vestirse de deporte y solidaridad el próximo domingo 12 de abril, fecha en la que se celebrará la 10K y 5K Villa de Fuentesaúco, una cita ya consolidada dentro del calendario deportivo de la provincia de Zamora y del ámbito regional.

La prueba ya se ha reafirmado como uno de los eventos deportivos y solidarios más esperados, capaz de atraer cada año a un gran número de corredores procedentes de distintos puntos de la geografía autonómica.

Desde la organización destacan que la carrera se ha convertido en mucho más que una competición deportiva, transformándose con el paso de los años en una auténtica fiesta del pueblo, en la que vecinos y visitantes se vuelcan para animar a los participantes y disfrutar de una jornada marcada por el ambiente, la convivencia y el compromiso solidario.

La 10K Villa de Fuentesaúco mantiene además su carácter solidario, uno de los pilares fundamentales del evento. En este sentido, la organización ha señalado que en las próximas semanas se darán a conocer más detalles sobre el proceso de inscripción, así como el motivo solidario al que se destinará el dinero recaudado en esta edición tan especial.

Con esta nueva edición, Fuentesaúco refuerza su apuesta por el deporte y por iniciativas que trascienden lo competitivo para convertirse en un referente de participación, solidaridad y orgullo local.