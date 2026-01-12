Fútbol | Primera RFEF
El Zamora CF lanza varias promociones para el partido de este sábado ante el Tenerife
El club ofrece entradas a los colegios y los socios obtendrán descuentos para sus acompañantes
P. F.
Comienza la segunda vuelta en Primera RFEF y lo hace por todo lo alto para el Zamora CF: en casa y ante el líder.
Ante la visita del CD Tenerife el club rojiblanco ha decidido poner en marcha de varias promociones especiales de cara al partido de este sábado a las 18:30 horas con el objetivo acercar el fútbol a los más jóvenes.
En primer lugar, la entidad pondrá a disposición de los colegios de toda la provincia de Zamora entradas gratuitas para niños y niñas de entre 0 y 14 años. Para acogerse a esta iniciativa, los centros educativos deberán solicitar las entradas enviando un correo electrónico a comunicacionzcf@zamora.es, indicando el número de asistentes.
Además, los abonados del Zamora CF podrán beneficiarse de una promoción exclusiva: cada socio adulto podrá adquirir hasta un máximo de dos entradas adicionales en su misma zona con un descuento del 50%.
Las entradas podrán adquirirse desde hoy por la tarde hasta el sábado por la mañana, tanto en la tienda oficial del Zamora en Calle Pelayo 8, como a través de nuestra página web: https://www.zamoracf.es/compra-tu-entrada/
Desde el Zamora CF se anima a la afición a vivir juntos una nueva jornada de fútbol en el estadio, en un partido importante para el equipo.
