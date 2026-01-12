Atletismo
Vuelve la Carrera de la Rosca de Zamora: fecha, hora y recorrido
Será el viernes 23 de enero en el entorno de la iglesia de San Antolín en la capital
A. O.
Con el mes de enero llega la tradicional Carrera de la Rosca, incluida en el programa de actos de San Antón y que se celebrará el viernes 23 de enero, en el entorno de la iglesia de San Antolín, con salida y meta en la plaza del mismo nombre.
La carrera dará comienzo a las 18.00 horas con las categorías infantiles, que abarcan desde chupetines hasta infantiles, con pruebas adaptadas a cada franja de edad. A partir de las 19:00 horas se disputará la carrera absoluta, abierta a participantes de entre 14 y 99 años, consolidando el carácter intergeneracional y popular de esta cita deportiva.
La prueba establece categorías masculinas y femeninas, asignadas en función del año de nacimiento del corredor. La organización entregará un detalle a todos los participantes y premiará a los tres primeros clasificados de la general absoluta.
Las inscripciones pueden realizarse hasta el 21 de enero, a las 16:00 horas, tanto de forma online a través de la plataforma SmartChip como de manera presencial en sus oficinas de Zamora.
La participación conlleva un donativo simbólico de 1 euro, destinado a apoyar la organización del evento, y el número máximo de inscritos está limitado a 200 corredores.
La recogida de dorsales se efectuará el mismo día de la prueba, a partir de las 17:00 horas, en la plaza de San Antolín y la organización dispondrá además de servicio sanitario y ambulancia durante el desarrollo de la carrera.
La prueba cuenta con el respaldo de la Diputación, Ayuntamiento, Caja Rural, el C.D. Ironbayo y el asesoramiento técnico de SmartChip.
