Vuelve la Carrera de la Rosca de Zamora: fecha, hora y recorrido

Con el mes de enero llega la tradicional Carrera de la Rosca, incluida en el programa de actos de San Antón y que se celebrará el viernes 23 de enero, en el entorno de la iglesia de San Antolín, con salida y meta en la plaza del mismo nombre.

La carrera dará comienzo a las 18.00 horas con las categorías infantiles, que abarcan desde chupetines hasta infantiles, con pruebas adaptadas a cada franja de edad. A partir de las 19:00 horas se disputará la carrera absoluta, abierta a participantes de entre 14 y 99 años, consolidando el carácter intergeneracional y popular de esta cita deportiva.

La prueba establece categorías masculinas y femeninas, asignadas en función del año de nacimiento del corredor. La organización entregará un detalle a todos los participantes y premiará a los tres primeros clasificados de la general absoluta.

Las inscripciones pueden realizarse hasta el 21 de enero, a las 16:00 horas, tanto de forma online a través de la plataforma SmartChip como de manera presencial en sus oficinas de Zamora.

La participación conlleva un donativo simbólico de 1 euro, destinado a apoyar la organización del evento, y el número máximo de inscritos está limitado a 200 corredores.

La recogida de dorsales se efectuará el mismo día de la prueba, a partir de las 17:00 horas, en la plaza de San Antolín y la organización dispondrá además de servicio sanitario y ambulancia durante el desarrollo de la carrera.

La prueba cuenta con el respaldo de la Diputación, Ayuntamiento, Caja Rural, el C.D. Ironbayo y el asesoramiento técnico de SmartChip.