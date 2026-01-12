Piragüismo
La Federación Española de Piragüismo reconoce a Actividades Náuticas de Zamora con el Sello Dingonatura
El galardón premia la participación, los resultados deportivos y el firme compromiso con el desarrollo y la promoción del Paracanoe
P. F.
La sección de Piragüismo del Club Actividades Náuticas ha sido reconocida en la temporada 2026 con el Sello Dingonatura en su categoría Promoción Plata de la Real Federación Española de Piragüismo, un galardón que premia la participación, los resultados deportivos y el firme compromiso con el desarrollo y la promoción del Paracanoe.
Este reconocimiento pone en valor, según palabras del propio club, el “trabajo constante del Club Actividades Náuticas con entidades sociales, reflejado en la modalidad de Paracanoe”, y teniendo como referente al deportista Fernando Silvo, que realiza diariamente sus entrenamientos pensando ya en la nueva temporada.
El club desde sus inicios ha estado identificado con las actividades sociales y la apuesta por la inclusión.
Desde el Club Actividades Náuticas se quiere agradecer a la Fundación Caja Rural el esfuerzo realizado junto a ellos para poder sacar adelante los proyectos poniendo en valor las actividades sociales con repercusión en la sociedad zamorana.
