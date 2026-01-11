El Zamora CF se queda con las ganas ante Unionistas de Salamanca y acaba la primera vuelta fuera de play-off (0-0)

El Zamora CF no pudo ganar en su encuentro ante Unionistas y acaba la primera vuelta fuera de un play-off que tenían a tiro. Un empate a cero, un punto, y sextos.

La primera mitad fue un absoluto monólogo rojiblanco. Los de Óscar Cano salieron con una marcha más que los locales y sumaron metros y presionaron desde el inicio. Poco a poco fueron llegando las primeras ocasiones en juega, pero sobre todo a balón parado, con saques de esquina que fueron bien repelidos por los salmantinos que se vieron acorralados por los de Óscar Cano y que intentaban salir a la contra con dificultad.

Lo intentaron Sancho, Carbonell, Kike Márquez, Carlos Ramos... pero nada. El control del derbi estaba resultado estéril.

Todo se equilibró a partir del 35' cuando Unionistas logró sacudirse complejos para equilibrar fuerzas y probar a Fermín, que evitó el gol de Unionistas. Así, con el futbol más igualado y un 0-0 en el marcador, se alcanzó el descanso.

Segunda parte

Con ganas de plasmar en el marcador la superioridad que tuvieron durante más de media hora, se reanudó el derbi en el Reina Sofía. El ZCF no salió tan impetuoso como en la primera mitad y las fuerzas parecieron mucho más equilibradas con llegadas a ambas áreas, aunque la mejor fue un balón filtrado a Loren que se fue alta y otra ocasión del mismo rojiblanco que tampoco vio objetivo.

La respuesta la tuvieron los locales en una buena acción de Gastón, que acaba en una magnífica acción de Fermín que, una vez más, se vistió de héroe.

Con una hora de juego, el desgaste se empezaba a hacer ver, y los locales vivían sus mejores minutos, lo que llevó a Cano a empezar con los cambios: Farrell por Carbonell.

Los minutos pasaban demasiado rápido pero en el 80' todo pudo cambiar en una acción de Farrell que pareció gol y que escupió el larguero.

Era la recta final y Monerris también lo intentaba. Hacía falta la épica y casi la encontró Unionistas con una acción que se fue fuera por poco. Ya en el añadido el Zamora tuvo una gran falta, otro corner... pero nada. Un empate, un punto y fuera de play-off al término de la primera vuelta.