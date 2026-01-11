El Zamora CF afronta el derbi ante Unionistas de Salamanca con el play-off a tiro

El Zamora CF llega al último partido de la primera vuelta en una situación muy positiva, tanto anímica como deportiva. El equipo rojiblanco se encuentra con confianza y motivación para afrontar la segunda parte del campeonato, y ha podido comprobar en su propia piel cómo el buen rendimiento se refleja en la tabla de clasificación: a un punto del play-off y con opciones reales de concluir la jornada en puestos de fase de ascenso, cumpliendo así con el objetivo marcado desde la Presidencia para este curso, aunque no dependen solo de sí mismos.

Con este buen panorama, y dispuestos a mejorar la imagen que dieron ante el Arenas de Getxo, donde a pesar de no ofrecer su mejor versión lograron los tres puntos, los rojiblancos se plantarán esta tarde en Salamanca (16.00 horas) donde acudirán dispuestos a conquistar el Reina Sofía y a no dejarse sorprender ni intimidar por un necesitado Unionistas que viene de ser goleado en Barakaldo y linda con el descenso.

Fiesta del fútbol

Con estos objetivos tan opuestos se espera lo que muchos auguran como "una fiesta del fútbol" en tierras charras, un derbi regional donde la afición también jugará un papel muy importante y es que se aguarda la presencia de más de un millar de aficionados zamoranos que darán aliento a los suyos en un choque que saben que no será fácil. "Es un equipo difícil de atacar y, sobre todo, hay que tener mucho cuidado porque ellos cuando recuperan la pelota tienen mucha calidad en su centrocampista y en sus atacantes para transitar no solo rápido, sino con precisión y con peligro. Cuando tienen que tener la pelota también la protegen porque cuentan con jugadores de muy buen pie y sobre todo destaco ese ambiente que genera a su alrededor", indicó el técnico zamorano que no se detuvo en elogios. "Es un equipo con mucha determinación para buscar el área contraria, que defiende muy bien y vamos a tener que estar muy vivos y muy concentrados para que no nos hagan daño, y sobre todo buscar las pocas concesiones que ellos otorgan para poder hincarle el diente", añadió Óscar Cano que tendrá la baja de Luismi Luengo por sanción y también la de Álvaro Romero con problemas físicos. Aunque sí es cierto que puede haber sorpresas, la idea inicial es no tocar demasiado el equipo y lo previsto es que sea Erik Ruiz quien ocupe la posición de Luengo en este choque y variar lo imprescindible el ataque.

Lo que también se espera es que la última incorporación, Alex Marcelo, sí tenga participación durante el partido, aunque no sea desde el inicio, pero sí pueda debutar con la camiseta rojiblanca después de un par de meses adaptándose al equipo.

Posible once del Zamora CF en Salamanca / cedida

Entrenador rival: "Tenemos que hacer un partido perfecto"

También habló durante la semana el entrenador de Unionistas y admitió la necesaria "autocrítica" después del varapalo recibido en Barakaldo, aunque dejó claro que desde el miércoles están enfocados en el Zamora. "Hay que ser conscientes de la necesidad de competir como se había hecho hasta ahora para poder ganar". Respecto al rival zamorano, comentó en rueda de prensa que "es un equipo de mucha calidad y nivel, con muchas individualidades y gente con experiencia. Creo que han encontrado una estructura que se ajusta a sus características y tienen una línea ascendente y con muchos recursos en todas las posiciones. Hay que hacer un partido perfecto, intentar volver a la portería cero, no encajar, que el equipo se encuentre a gusto, con y sin balón, para ser competitivos, dominadores y poder ganar", expuso el técnico quien cuenta en sus filas con varias bajas, pero también con muchos futbolistas con pasado zamorano.

Con estas premisas, se prevé un enfrentamiento a todos los niveles: césped, pizarra y afición que permita al Zamora conquistar el Reina Sofía y afrontar la segunda parte de la Liga desde los puestos de privilegio.