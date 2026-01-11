Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora: "Flexicar Fuenlabrada nos ha dado una lección esta tarde"

Saulo Hernández fue muy crítico con sus hombres tras la clara derrota del Caja Rural CB Zamora en Fuenlabrada, donde acabó "muy disgustado" por la versión ofrecida por su equipo.

Disgusto lógico

"Salgo bastante disgustado de este partido porque esperaba ver nuestra mejor versión hoy y no ha sido así", afirmó el técnico, explicando: "hacía mucho tiempo que no teníamos una semana completa de entrenamientos para preparar el partido y con los once jugadores disponibles para ello. Sin embargo, la sensación que he tenido hoy, es que el equipo que parecía cansado era el nuestro y el que no tenía claro el plan de partido, también".

Lección de pasión y juego

"Flexicar Fuenlabrada ha sido justo merecedor de la victoria", reconocía el zamorano, detallando: "en aspectos muy básicos del juego, Fuenlabrada nos ha dado una lección. Una lección de cómo ir con pasión a cada balón dividido y a cada rebote; de cómo mover la bola hasta encontrar el hueco necesario para encontrar un tiro cómodo y como sacarnos de los sistemas utilizando el cuerpo y ajustándose al baremo arbitral".

Un equipo zamorano errático

Además, Saulo Hernández apuntó que vio en pista "a un Caja Rural CB Zamora errático, con jugadores que han ido completamente por su cuenta a ratos y con sensación de poca seriedad en aspectos ofensivos y defensivos". Una puesta en escena que deseó "sirva para aprender y mejorar".

A años luz de lo necesario

En cuanto a a la meta, alcanzado el ecuador de la competición, Saulo Hernández fue muy concreto: "nuestro objetivo único es no descender, eso para Zamora es lo principal". Una meta a la que ayer no se acercó el Caja Rural CB Zamora porque "Fuenlabrada dominó los imponderables" y sus hombres no estuvieron a la altura de lo esperado, del o que asumió la responsabilidad: "Sabíamos de la calidad del rival, eso no nos ha sorprendido. Lo que sí lo hizo fue estar a años luz de lo necesario para ganar aquí, y es responsabilidad mía".