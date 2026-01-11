Raúl Pérez, entrenador del Recoletas Zamora: "Ellas fueron mejores"

Raúl Pérez, entrenador del Recoletas, admitía el sufrimiento hasta el último segundo de partido, pero también recordaba que era algo que esperaban dadas las características de Canoe. "Sabíamos que iba a ser un partido, lo primero, largo porque es un equipo muy correoso, muy diferente al juego normal de la Liga. Han jugado 80% de los minutos con cuatro pequeñas y nos han hecho mucho daño en ajustes, en uno contra uno", recordaba el responsable de banquillo naranja. Respecto a la primera parte de las suyas, comentaba que "no hemos sido prácticos, para nada. Hemos intentado buscar cosas imposibles, no jugábamos en equipo, no poníamos el balón, no teníamos que ponerlo. En la segunda parte hemos encontrado mucho más a Ana, mucho más a Fatou, y ahí es donde hemos sacado la ventaja".

"Así es el baloncesto"

Con todo, el técnico naranja admitía que "honestamente, y yo soy totalmente sincero, se ha merecido ganar Canoe, pero así es el baloncesto. Para mí ellas han sido mejores, nos han planteado un partido difícil, con muchas zonas, mucho cambio defensivo, no nos hemos adaptado, pese a que lo hemos hablado toda la semana, y por eso, sobre todo, a mí me molesta cuando la defensa, los pequeños detalles que hemos trabajado, no salen. La segunda parte sobre el último cuarto, la defensa ha sido espectacular, y cuando el equipo crece desde ahí, atacamos mucho mejor. Por eso estaba tan cabreado, porque sé de lo que son capaces, que es lo que han hecho en el último cuarto".

Por último, sí quiso felicitar a las suyas y puso en valor, que "lo mejor que tiene este equipo, y lo que más me dice la gente es esto, la competición, el agarrarse siempre al partido. Hemos llegado a ir 11 abajo otra vez, en casa, que ya nos ha pasado varios partidos, y al descanso lo hemos dicho, hemos llegado a ir veinte abajo en los últimos cuartos y hemos remontado". "El equipo sigue creyendo, es lo bueno y lo malo de tener un equipo tan joven, que hay veces que un partido que, a priori, parece que hay que sacarlo fácil, nos cuesta la vida, pero luego son capaces de, con físico, con capacidad y talento, sacarlo para adelante".