Óscar Cano, entrenador del Zamora CF tras empatar ante Unionistas: "La gente está fastidiada y eso indica que hay ambición"

Las primeras palabras de Óscar Cano al terminar el encuentro en el Reina Sofía (0-0) fueron para destacar la puesta en escena del Zamora CF que "fue sensacional en un estadio que es muy difícil", indicó al tiempo que felicitaba a la dirección deportiva del club charro por la plantilla confeccionada. "Hemos venido, hemos agarrado la pelota, hemos obligado a pedir el ‘tiempo muerto’ a su entrenador con la lesión del portero, algo que se hace aquí muy a menudo y hacen bien y hasta ese momento yo creo que fuimos muy superiores". Así, el granadino ponía en valor que los suyos llegaron "mucho a línea de fondo, sobre todo con Jaime Sancho, pero la pelota noentró y ahí se igualó un poco el partido", recordaba el técnico.

Siguiendo con su valoración, reiteraba que "la segunda parte fue muy equilibrada, muy trabada. Los chicos dicen que fue muy competida, muy igualada. Fermín hizo su parada milagrosa y nosotros tuvimos una clarísima de Farrell al larguero. Al final un punto. Seguimos sumando", destacó. Asimismo, sí confesó que "una cosa que me gusta mucho es que la gente está muy jodida dentro del vestuario. Eso indica que hay ambición y, por tanto, a por la siguiente semana, a por el Tenerife".

Dominio sin ocasiones claras

En su intervención en el Reina Sofía, Óscar Cano también habló del dominio de la primera parte y también de cómo costó crear ocasiones de gol realmente claras, a pesar de la superioridad manifiesta. "Sí que es cierto que para todo el volumen de juego que generamos en la primera parte, hace falta tener más ocasiones de peligro", admitió. "El otro día (ante el Arenas) y esta vez se llegó menos de lo que a mí me gustaría. Pero claro, la categoría es muy complicada. Competir aquí es muy complejo y todos los equipos tienen algo. Todavía no he encontrado ni un equipo del que diga que es malo, todos tienen recursos y ellos se han defendido muy bien. Es un equipo muy ordenado y eso hace que no sea fácil crear ocasiones", afirmó el responsable de banquillo rojiblanco.

"Los cambios no son una obligación"

Respecto al equipo que puso en juego y a las sustituciones, puntualizó que "los cambios no son una obligación, son una posibilidad que tiene el entrenador". "Si están todos bien ¿cómo deshago algo que está compitiendo, sobre todo en minutos finales, si eso puede repercutir para mal? Nadie merecía ser sustituido más allá de los cambios que hicimos, y no por merecimiento, sino por refrescar. No vimos la necesidad de hacer los cambios".

También cuestionado por Eslava, que lleva dos partidos sin participar, aseguró ante los medios que "no hay ningún trasfondo"”. "Es una cuestión de que lo ves, de que necesitamos velocidad en esos últimos metros, movilidad. Y de los tres, los dos que más movilidad tienen son Carbonell y Farrell. No responde a nada extraño", echando balones fuera sobre la posible salida del delantero en este mercado de invierno.

Afición: "La mejor, la nuestra"

En la rueda de prensa también se refirió a la afición y se reafirmó en que "la mejor" es la del Zamora CF. Así las cosas habló de la presencia de buena parte de la hinchada y no dudó en darles las gracias y mandarles un mesanje: "Con independencia de cómo vayan quedando los partidos y de qué pase a final de temporada, lo que sí puede tener clara nuestra gente es que tiene un vestuario a prueba de bombas en cuanto a que se va a dejar el alma, en cada entrenamiento, cada día y en cada partido".

El mercado sigue abierto

Para acabar, preguntado por el mercado de invierno en el que se encuentran explicó que "puede pasar cualquier cosa". "Ya sabéis cuáles son las posiciones que queríamos reforzar. Yo creo que hay una parte del mercado que son las necesidades que tiene el equipo, ya sea por número, ya sea por nivel en algunas posiciones..., aquí, y lo digo con honestidad, es por número. Después el mercado va dando unas oportunidades que, a priori, no son las que tú necesitas, pero que ves que mejoran la plantilla. Vamos a ver lo que pasa de aquí a final de mes, pero lo que sí tengo claro es que el que venga va a tener muy difícil jugar", auguró el granadino. "No hago cambios porque los que están jugando están sensacionales, y sin embargo también cuando hago sustituciones tengo la certeza de que el que va a salir también lo va a hacer bien", indicó. Con todo, se irán viendo movimientos pero lo que toca ahora es coger fuerzas y pensar en el Tenerife, "el mejor equipo de los cuarenta que componen la categoría".