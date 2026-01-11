Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol

El Moraleja encaja una dura goleada ante La Cistérniga

Los zamoranos se deshicieron en la segunda mitad ante la eficacia ofensiva local

Un jugador del Moraleja CF golpea el balón en un duelo anterior. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

A11

Zamora

El Moraleja CF regresó a la Liga Regional de Aficionados tras el parón navideño sufriendo una dolorosa derrota a domicilio. Una goleada en casa de La Cistérniga, que si bien tuvo que trabajar durante toda la primera mitad para superar a los zamoranos, acabó dándose un festín a lo largo de la segunda mitad.

Tras un comienzo de partido igualado, los locales fueron quienes tomaron la iniciativa y buscaron ponerse por delante, cosa que lograron pasada la media hora de juego con un tanto de David. La renta aumentaría al filo del descanso con el 2-0, obra de Marcos, si bien el visitante Joao Filipe consiguió amortiguar el golpe ajustando diferencias.

El partido seguía vivo al inicio de la segunda mitad, pero el Moraleja se disolvió en suelo ajeno ante la eficacia de La Cistérniga, que en sus primeras acciones de la reanudación sentenció el envite con tantos de David y Andeson. Daniel y Víctor ahondaron con dos goles más en la herida zamorana, que aumenta su mala racha de resultados y continúa colista.

